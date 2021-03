Eén dag in het jaar hoeven Russinnen niet te koken

Een cadet van de rijschool van het Kremlin deelt bloemen uit aan een vrouw op vrouwendag. Beeld AP

Je weet dat de Moskouse winter zijn laatste, en wat mij betreft meest uitputtende fase ingaat, als Russen twee dingen beginnen te kopen: tulpen en sokken.

Dat heeft alles te maken met twee nationale feestdagen: een ter viering van mannelijkheid, de ander van vrouwelijkheid. Beide feestdagen hebben een eigen etiquette.

De feestelijkheden beginnen met de dag die officieel bekendstaat als de Dag van de Beschermer van het Vaderland (23 februari). In de praktijk gewoon mannendag, want alleen mannen worden die dag gefeliciteerd. Het is de enige dag in het jaar waarop ik mij een vaderlandbeschermer waan dankzij felicitaties van caissières, gelukwensen van de vrouwelijke conciërge van het flatgebouw en cadeautjes van mijn Russische schoonfamilie (fijne, warme sokken).

In de appgroep van mijn hardloopclubje worden wij – de mannelijke leden – door de vrouwen overladen met digitale ansichtkaarten met teksten als ‘Ik wens je kracht, moed en dapperheid’. Achter de tekst staat vrijwel altijd de afbeelding van een gevechtswapen. De afbeeldingskeuze vergt aandacht. Zo sloeg Marina de plank dit jaar volledig mis met haar kaart van een soldaat met een mitrailleur, bleek uit de reactie van Anton: ‘Dankjewel, Marina. Wel jammer dat er een Amerikaanse soldaat op je kaart staat.’

Basisscholen doen hun best om kinderen de etiquette bij te brengen. In aanloop naar mannendag worden klassen gescheiden in jongens en meisjes. De jongens mogen dikwijls ravotten terwijl de meisjes cadeautjes voor ze maken onder leiding van de docent handvaardigheid.

Dan komt vrouwendag (8 maart) – voor deze dag heeft de regering geen heldhaftige, officiële benaming. Tijdens het socialisme werd op die dag de emancipatie van de vrouw gevierd. Dat is de afgelopen decennia veranderd, mede doordat de Russische regering wil dat vrouwen wat doen aan het geboortetekort. Voor veel vrouwen is 8 maart tegenwoordig zo’n beetje de enige dag waarop ze niet hoeven te koken. Ze krijgen van mannen cadeaus uit Ruslands 24-uursbloemenwinkels: tulpen (een oneven aantal, want even aantallen zijn voor rouwbijeenkomsten). Ook het 14-jarige halfzusje van mijn vriendin kreeg op school netjes een bosje tulpen van de jongens uit de klas.

Ter verhoging van de feestvreugde zond staatskanaal NTV dit jaar een item uit over een schoonheidswedstrijd voor vrouwelijke militairen. Een mannelijke presentator observeerde dat ‘de spectaculaire meisjes schitterden met vastberadenheid en schoonheid’ tijdens een hindernisbaan en kookwedstrijd. De winnaar – ‘degene die bewees niet alleen over een dodelijke blik te beschikken’ – verdiende een reisje langs oude kerken en een vrijkaartje voor een patriottisch pretpark met een spiksplinternieuwe oorlogskathedraal.

Daarna gaat alles weer terug naar normaal. Drie dagen na vrouwendag oordeelde een Moskouse rechtbank dat Nasiliu.net, een hulporganisatie voor slachtoffers van huiselijk geweld, terecht is toegevoegd aan het Russische staatsregister van buitenlandse agenten.