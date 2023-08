Een column die een compliment verpakt als belediging kan niet iedereen waarderen

De column van Thomas Hogeling over Pieter Omtzigt viel niet bij iedereen in goede aarde. Veel lezers mailden om zich erover te beklagen. ‘Tot mijn zeer grote verdriet werd iemand die een burn-out heeft gehad tot de grond toe afgebrand’, schreef een van hen.

Hogeling valt deze zomer in als columnist op pagina 2. Samen met Lieke Marsman en Hassan Bahara vult hij de gaten die vakantiegangers hebben achtergelaten.

Normaal gesproken staat hij op de achterpagina DiDu, waar hij de rubriek ‘De Flexibele Opiniemaker’ heeft. Wie zijn stukken daar heeft gelezen, weet dat hij vaak het tegenovergestelde beweert van wat hij vindt. Door de logica van opiniemakers met wie hij het niet eens is aan te dikken, hoopt hij te laten zien hoe onzinnig of naar hun redenering is, maar ook hoe verleidelijk deze redeneringen soms zijn.

Het begin van de column was een uitvergrote versie van de kritiek die Henk Kamp op Omtzigt had geuit, waarbij hij zijn burn-out als een probleem had beschreven. ‘Maar als ik dat er expliciet bij zeg, dan wordt het veel minder spannend’, zegt Hogeling er zelf over.

In het stuk zette hij zogenaamde winnaars als Wopke Hoekstra (‘Soepele praters die vooral bezig zijn met het behouden van hun positie en het niet al te nauw nemen met de regeltjes’) en zogenaamde losers als Pieter Omtzigt tegenover elkaar. Een winnaar is iemand die veel geluk heeft gehad in het leven en zich daardoor niet goed kan verplaatsen in de kwetsbaren in de samenleving, een loser is iemand die zelf kwetsbaar is en zich dus juist wel goed in hen kan verplaatsen.

‘Thomas Hogeling beschrijft in de opbouw van zijn column Pieter Omtzigt als een zeurende nerd, een stumperd, een drammer, een huilebalk en een wandelende burn-out in wording’, schrijft een lezer. ‘Je kunt dat ook anders formuleren. Die bijzondere man is superslim (ziet verbanden) en legt feilloos bloot hoe deze regering haar gelieg, gestuntel, gepreek en gedwaas kon voortzetten.’ Dat is precies wat Hogeling ook zelf wil betogen. Losers zijn in werkelijkheid winnaars. Het is daarom de hoogste tijd voor een verliezer als premier.

Sommige lezers waren ook boos dat Omtzigts burn-out als een teken van zwakte wordt beschreven. Hiervoor geldt hetzelfde als het voorgaande. Hogeling – en ikzelf ook – vindt het eerder een pre als iemand ook in zijn persoonlijke leven tegenslag heeft gekend en tegen zijn eigen grenzen is aangelopen. Politici die nooit tegen grenzen aanlopen, geen grenzen lijken te hebben, zijn niet per definitie betere leiders. Integendeel. De column was een compliment voor Omtzigt verpakt als een belediging.