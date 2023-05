Een broedende kip, de agrarische metafoor voor beginners

Twee scholieren leunen tegen de muur van de volle publieke tribune. De een wijst naar minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Piet Adema (ChristenUnie). Die zit in zijn eentje te wachten tot het vragenuur begint, en wordt vastgelegd door twee persfotografen.

Vol medelijden zegt de scholiere: ‘Dan zít je daar…’

Haar vriendin antwoordt: ‘Daar krijg je mediatraining voor.’

De eerste, vol empathie: ‘Nou, het is tóch kut.’

En dat heeft ze goed aangevoeld: het wordt vandaag best kut voor Piet Adema.

Aaf Brandt Corstius doet eens per week op geheel eigen wijze verslag van een debat in politiek Den Haag.

Een vragenuur in de Tweede Kamer kan saai en mat zijn, en er zijn momenten dat uw verslaggever begrijpt dat sommige mensen op de publieke tribune Candy Crush er even bij halen.

Maar als Laura Bromet van GroenLinks vragen gaat stellen aan Piet Adema kan het eigenlijk alleen maar leuk worden. Of leuk, leuk, zo leuk is het allemaal natuurlijk niet, stikstof en het klimaat en boze boeren en een akkoord dat maar niet afkomt. Maar ergens is het ook een vermakelijke bezigheid, een beetje als het bekijken van een pijnlijke roast, om twee politici in debat te zien die elkaar inhoudelijk en qua stijl totaal niet liggen. Bromet kondigt in haar opening aan dat zij ‘duizend vragen’ heeft voor de minister.

Het gaat dus over het Landbouwakkoord dat er maar niet komt, en daarmee komen we meteen op de agrarische metafoor, die vandaag veel en creatief gebezigd zal worden. (Piet Adema spreekt het woord ‘agrarische’ trouwens uit als ‘agraazje’. Als je zo ontiegelijk vaak het woord ‘agrarische’ moet bezigen, is het ook wel voorstelbaar dat je er op een gegeven moment een lettergreepje afsnoept.)

Het begint met een broedende kip, een beetje de agrarische metafoor voor beginners, die door Adema wordt ingezet als het om zijn langverwachte, maar nog steeds niet uitonderhandelde akkoord gaat. Hij heeft, zegt hij, van de week ‘onderhandeld tot de uurtjes weer aan het groeien waren’, en het kan nog wel even duren, want: ‘Een broedende kip moet je niet storen.’

Laura Bromet, je bent van GroenLinks of je bent het niet, weet dat een kip 21 dagen broedt en vindt dat dit alles al aanzienlijk langer duurt.

En daarna gaat het los met de agrimetaforen. Piet Adema heeft het alsmaar over ‘voldragen’ – zijn akkoord moet voldragen zijn, en dat woord combineert hij steeds met het iets minder agrarische, maar mooi bijpassende ‘draagkracht’. Het akkoord moet voldragen zijn. En draagkracht hebben. En dat duurt dus iets langer dan de broedtijd van een kip, die je daarom niet mag storen. Aldus Piet Adema.

We agrariën verder:

Bromet: ‘Om even een thema bij de hoorns te vatten: kunt u al iets vertellen over mest?’

Adema: ‘Ook dat vindt plaats in de boezem van de onderhandelingen.’

Bisschop (SGP): ‘Gras groeit niet sneller als je eraan trekt.’

Akerboom (Partij voor de Dieren): ‘We modderen al jaren aan.’

Klaver (GroenLinks): ‘De minister ligt op ramkoers.’

Gras, modder, kip, hoorns, boezem, ram, koers, broeden, die snap je allemaal wel, maar dan komt de agrimetafoor die niemand zag aankomen: Sandra Beckerman van de SP vergelijkt het rijpingsproces van het landbouwakkoord met een zwangere diepzee-octopus.

Misschien zat Sandra Beckerman tijdens het debat al een tijdje te googlen (‘dier met langste broedtijd’), misschien is dit parate kennis van haar, maar ze stapt naar de interruptiemicrofoon en komt met: ‘De diepzee-octopus broedt vier en een half jaar.’ Een agrarische, of nou ja, dierenmetafoor om de minister mee te dissen dus. Beckerman refereert, net als iedereen voor haar, aan de veel te lange broedtijd van Adema’s akkoord.

Maar Piet Adema zou Piet Adema niet zijn als hij niet meteen raad wist met deze taalvondst uit onverwachte hoek. ‘U vertelt me net iets nieuws over de broedtijd van een octopus’, zegt hij, maar hij vindt dat juist een fijne metafoor, want: ‘Een octopus heeft heel veel tentakels, net als deze onderhandeling. We kunnen het dus beter hebben over een broedende octopus dan over een broedende kip.’

Zo zijn inmiddels alle flora en fauna voorbijgekomen, maar voldragen raakt er niets.