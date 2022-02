Een bombardement aan gokreclames – dat was nooit de bedoeling van al die vergunningen

Het Nederlandse gokbeleid hinkt van oudsher op twee gedachten. Het uitgangspunt van opeenvolgende kabinetten was altijd dat gokken ontmoedigd moet worden, intussen ging in de staatsspeelzalen van Holland Casino tot de coronacrisis meer dan een half miljard euro per jaar om. Dat veroorzaakte altijd ongemak in een deel van de Tweede Kamer. En steeds was het argument dat de gokkers anders in het illegale circuit terechtkomen, een circuit dat nu eenmaal altijd zal bestaan.

Het debat kreeg nieuwe dimensies toen de onlinegokmarkt zich steeds verder opdrong en ook Nederland werd overspoeld door internationale goksites. Het voornemen om dan ook maar een deel van het onlinegokken te legaliseren bereikte al in 2011 de ministerraad, maar leidde pas in 2021 tot concrete stappen. Sinds afgelopen najaar beschikken online twaalf aanbieders over een vergunning. De argumentatie is nog steeds dezelfde: als er dan toch gegokt wordt, dan liever onder toezicht en volgens strenge regels, om gokverslaving tegen te gaan.

Reclame maken werd daarbij niet verboden. Immers: bezoekers moeten toch weten waar ze legaal terechtkunnen. Op wat er vervolgens gebeurde, hadden weinigen in kabinet en Kamer gerekend. Een waar bombardement van reclamespots wordt op internet en televisie over de argeloze consument uitgestort, soms met drie tegelijk in één reclameblok. Wie niet achter een scherm zit maar in de auto, wordt afgeleid door alle goklust-opwekkende billboards.

Een overheid die nog altijd zegt het gokken te willen ontmoedigen, bijt zich zo in de staart. Wie dagelijks miljoenen mensen laat verleiden eens een gokje te wagen, kan moeilijk volhouden dat alles draait om het tegengaan van gokverslaving.

Een algeheel reclameverbod zou zijn doel voorbijschieten. Wie actief zoekt naar mogelijkheden om te gokken, kan maar het best naar de vergunninghouders worden geleid. De balans is nu echter zoek. En hoewel minister Weerwind die conclusie donderdag in de Kamer onderschreef, aarzelde hij om snelle, gerichte maatregelen te nemen. Hij gelooft nog in zelfregulering door de goksector, een meerderheid onder aanvoering van SP-Kamerlid Van Nispen vindt dat naïef en dient volgende week een nieuwe motie in om het kabinet tot actie te dwingen. Voor de Kamer dient zich hier een uitstekende mogelijkheid aan om te laten zien dat het menens is met het nieuwe dualisme.