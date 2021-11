Een BioStabil is nog geen Bioregulator

Zanger Nico Haak in 1978. Beeld ANP

Brief van de dag: het ene geneeskrachtige sieraad is het andere niet

Het interview van Paul Onkenhout met Tineke de Nooij ­(V, 3 november) bevat een storende fout. Als haar wordt gevraagd of zij nog steeds gelooft in de geneeskrachtige armband BioStabil 2000, beantwoordt De Nooij die vraag bevestigend. De BioStabil 2000 was echter geen armband, maar een kettinghanger.

Vermoedelijk halen beiden de BioStabil 2000 en de Bioregulator door elkaar. Dit laatste eveneens geneeskrachtige sieraad was wel een armband, waarvoor kermiszanger Nico Haak reclame maakte, tot hij plotseling stierf aan een hartaanval. De reclame voor deze armband stopte toen acuut.

De Nooij stopte pas met haar reclamecampagne voor de BioStabil 2000 toen de Reclame Code Commissie die campagne verbood. Maar anders dan Nico Haak, verblijft De Nooij nog altijd in het rijk der levenden.

Cees Renckens, bestuurslid Vereniging tegen de Kwakzalverij, Haarlem

Afstand

Ridicuul om Nederlandse buisjes met coronatesten naar een laboratorium in België te vervoeren, als je in eigen land een laboratorium hebt dat precies hetzelfde kan voor dezelfde prijs (Ten eerste, 3/11). Beide laboratoria kwamen als winnaar uit de aanbesteding naar voren; toen is er geloot en heeft het Belgische lab gewonnen. Alsof afstand niet bestaat en we onnodige reisbewegingen, met de klimaattop in Glasgow in het hoofd, niet moeten zien te vermijden. Neem afstand mee in de aanbestedingscriteria en kies bij gelijke kwaliteit het aanbod dat het dichtstbij is. Is toch geen hogere wiskunde?

Boukje Loopstra, Almere

Boosterprikken

Helaas stelde geen van de journalisten na de persconferentie van dinsdagavond de vraag hoe de aangekondigde boosterprikken zich verhouden tot de Nederlandse bijdrage aan het Covax-programma (vaccinaties voor de armere landen).

Het lijkt erop dat het ‘samen’ uit ‘alleen samen krijgen we corona onder controle’ slechts tot onze landsgrenzen reikt.

Fieke Hillerström, Den Haag

Voetbalgeweld

Bij het vrouwenvoetbal komt geweld nooit voor. Geen vechtpartijen op de tribune, geen gesmijt met vuurwerk of flesjes, geen gore spreekkoren, alleen maar blije gezichten. Op het veld geen doelbewuste pogingen om tegenstanders het ziekenhuis in te schoppen en geen gemolesteerde scheidsrechters. Na de wedstrijd alleen maar lachende en hossende mensen rond het stadion. En voor de beveiliging kan volstaan worden met een stel padvinders.

Alice van Gils, Renkum

Gumcultuur

Laten we het woord van deze week, gumcultuur, tot woord van het jaar maken, maar dan met een andere betekenis dan in het opiniestuk van Annemiek Verhoef over censuur in schoolboeken (O&D, 3/11). Nee, laat het staan voor het uitgummen van artikel 23 over de vrijheid van onderwijs, in de grondwet uit 1917.

Laten we dat vervangen door een nieuw artikel waarin kinderen bij wet vanzelfsprekend hun hele leerzame leven met elkaar in een groep opgroeien, zodat ze leren dat iedereen anders is en daardoor bijzonder. Laat ze kennismaken met elkaars geuren, kleuren, muziek. Laat ze elkaar vertellen over hun leven, laat ze samen spelen en leren.

Zo krijgen alle kinderen dezelfde kennis over de wereld om hen heen en leren ze spelenderwijs met elkaar om te gaan. Het kan niet anders dan tot een fijnere ‘samenleving’ leiden.

Durske Jacobs, Nieuwkoop

Formatie (1)

Ik geloof dat de proefperiode voor Remkes voorbij is. Hij heeft nu een vaste aanstelling.

Ruud Vriend, Amstelveen

Formatie (2)

Zo zoetjesaan word ik wel érg benieuwd naar het vuistdikke akkoord op hoofdlijnen.

Mark de Rooi, Almere

Halsema

‘Not amused’, ‘media frenzy’, ‘bloody shame’, ‘mystery guests’ (Ten eerste, 3/11). Zou het voor een Amsterdamse burgemeester niet verstandiger zijn iets minder Engelse en iets meer authentieke Amsterdamse uitdrukkingen te gebruiken? Het zal haar populariteit ongetwijfeld vergroten.

Bennie Waanders, Enschede

Klimaatboef m/v

We horen de laatste tijd steeds vaker dat Nederland het slechtste jongetje van de klas is, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatbeleid. Deze uitspraak klopt maar voor een deel. Ik vraag de meisjes in Nederland of ze er een genderneutrale uitdrukking van kunnen maken.

Dick Weelink, Zwolle

Badmeesters

Ik lees in de Volkskrant dat de schaatsbond op zoek is naar natuurijsmeesters. Kunnen ze niet beter badmeesters gaan opleiden?

Lea van Someren, Utrecht

ABP en Shell

Zes jaar intensieve dialoog door beleggers als ABP met oliemaatschappijen zoals Shell, heeft niet geleid tot één enkel voorbeeld van een oliebedrijf dat klimaatdoelstellingen heeft, investeringen doet en CO 2 -emissiereductie realiseert in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs.

Kortom: logisch en verstandig dat ABP haar strategie heeft herzien en uit fossiele brandstoffen stapt. Peter de Waard stelt (Economie, 2/11) dat ABP juist meer aandelen had moeten kopen om de tanker Shell van koers te doen veranderen. Dat is een achterhaalde strategie: geprobeerd, mislukt. Na zes jaar is het geduld op.

Dezelfde argumentatie met het kernwoord ‘dialoog’ werd jaren gebruikt richting de kolensector. Inmiddels ligt die sector behoorlijk op z’n gat omdat veel investeerders zich, na grote maatschappelijke druk, hebben teruggetrokken.

De Nederlandsche Bank waarschuwde: blijven investeren in fossiele industrie is riskant nu we aan de vooravond staan van een onvermijdelijke energietransitie. Uit onderzoek van de Eerlijke Geldwijzer blijkt dat de financiële sector nog altijd veel meer investeert in olie en gas (88 procent), dan in duurzame energie (12 procent). ABP heeft een wijs besluit genomen. Wie volgt?

Barbara Oosters, woordvoerder Eerlijke Geldwijzer