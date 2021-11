Nederland doet niet mee aan de afspraak om vanaf volgend jaar te stoppen met investeringen in fossiele projecten in het buitenland. De premier had het heus gewild, want actie, actie, actie, maar tja, demissionair he? Een demissionair kabinet kan een toekomstig kabinet niet belasten met zo’n kolossale beslissing, zei de staatssecretaris van klimaat. Het speet haar, dat zag je. Of nou ja, misschien was het projectie.

Kolossale beslissingen nemen kan onder geen beding als het demissionaire kabinet hetzelfde is als het toekomstige, de demissionaire premier dezelfde is als de toekomstige. Jezelf belasten met iets kolossaals voor later: ongehoord. Stel je voor dat je je toekomstige zelf in moeilijkheden brengt.

In het demissionaire niemandsland gebeuren wonderlijke dingen.

Een forse ingreep in het arbeidsrecht onderzoeken (de QR-code verplichten op het werk in ‘bepaalde sectoren’ zoals de zorg en de horeca): geen probleem als je daar het toekomstige identieke kabinet mee belast. Het kabinet is immers ‘missionair op corona’ (deze status is een verzinsel van de premier – de demissionaire en de toekomstige). Missionair zijn strekt zich kennelijk uit tot werknemersrechten.

Een ingrijpende aantasting van de rechtsstaat (het permanent proberen te maken van een bestaand, tijdelijk noodverband dat het mogelijk maakt het Nederlandse paspoort van IS-terroristen zonder tussenkomst van een rechter in te trekken, en daarbovenop het huidige toezicht van de inlichtingendiensten eruit slopen): geen punt om het volgende identieke kabinet mee te belasten. Het kabinet is immers nooit demissionair op veiligheid.

Een bijdrage leveren tegen klimaatverandering: ongehoord. Dat kun je als demissionair kabinet het volgende identieke kabinet niet aandoen. Terwijl je ook kan zeggen: het zou schunnig zijn om je toekomstige zelf te belasten met klimaatverwoesting. Kwisvraag: welk demissionair en toekomstig kabinetslid had het over ons ‘Kennedy-moment’?

Twintig landen – het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada, diverse EU-landen – ondertekenden de afspraken om straks geen leningen of kredietverzekeringen meer te verschaffen aan nieuwe projecten zoals olieboringen buiten de eigen grenzen. Achter de constatering dat Nederland niet meedoet, noteerde het FD droogjes de volgende zin: ‘Onder meer via kredietverzekeraar Atradius geeft Nederland garanties af aan bedrijven als Van Oord, Boskalis en Heerema die werken aan grote fossiele projecten in het buitenland, zoals een groot gasproject in Australië.’

Aan dat Australische gasproject wijdde diezelfde krant een paar weken geleden een boeiend artikel, met in de hoofdrol Atradius Dutch State Business, de club die namens de staat de kredieten verzekert bij grote avonturen van Nederlandse bedrijven in het buitenland, wanneer particuliere verzekeraars het risico te groot vinden. Heel Hollands Glorie – Van Oord, Boskalis, Heerema – deed mee met de aanleg, met steun van staatsverzekeraar Atradius. Het bleek ‘een van de grootste CO2-uitstotende projecten’ op het continent; de Australiërs fakkelen dagelijks een miljoen kubieke meter gas af. Een Duits onderzoeksbureau ziet een patroon: de Nederlandse regering geeft Atradius volop ruimte bij fossiele investeringen.

Zo was het niet bedoeld in Parijs. Of in Glasgow. Het is niet in lijn met actie, actie, actie. Wel met geld, geld, geld. Banen, banen, banen. Belangen, belangen, belangen. Nederland op de kaart, Nederland op de kaart, Nederland op de kaart.

Het demissionaire kabinet weet: dat ziet zijn toekomstige zelf graag.