Een beter uithangbord dan Ayoub kan de agrarische sector zich niet wensen

Dat een boerenbedrijf algauw 3 miljoen euro kost, weerhoudt de enthousiaste Ayoub niet van zijn droom een eigen boerderij te verwezenlijken.

In tegenstelling tot mijn AD-collega Angela de Jong zou ik, als ik boer Ayoub en zijn rappende mocrovrienden op een Amsterdamse straathoek zou zien hangen en ik zou ze niet kennen, de jongens met open armen tegemoet lopen. Dat dat terecht is, bleek dinsdagavond maar weer uit de tweede aflevering van de docuserie Boer Ayoub (KRONCRV), over de 23-jarige stadsjongen die gek van koeien is.

Ayoub Louirhani werkt sinds zijn 14de op een melkveehouderij en wil niets liever dan ooit zijn eigen boerderij bezitten. ‘Het is handig als iets je kalmeert. Bij mij zijn dat koeien’, zegt Ayoub in onvervalst Amsterdams. Hij is invalboer en dat betekent 5 uur ’s ochtends opstaan, hup, onder de douche, en als er tijd is nog even gauw iets opnemen voor de socials. Ayoub heeft een YouTube-kanaal en een populair Instagram-account, want ‘boeren is een lifestyle!’.

Een beter uithangbord dan de enthousiaste Ayoub kan de agrarische sector, die sinds de boerenprotesten met een imagoprobleem kampt, zich niet wensen. Hij doet er alles aan om mensen op geheel eigen wijze kennis te laten maken met het boerenleven. De jonge agrariër laat in de tweede aflevering kinderen op zijn oude basisschool in Amsterdam-Oost met behulp van een opblaaskoe en wat siroop zien hoe een koe wordt gemolken, en hij neemt vrienden en familie mee naar de boerderij. ‘Zag je die Tom Cruise-actie?’, zegt hij tegen de camera, nadat hij op een ontsnapte kip is gedoken.

Boer Ayoub (rechts) leert zijn neef een koe insemineren. Beeld KRONCRV

In de eerste aflevering (die De Jong op haar vooroordeel deed terugkomen) liet Ayoub zijn vrienden kennismaken met de koeiendans: het moment dat de koeien voor het eerst naar buiten mogen, na een jaar op stal te hebben gestaan. Dan rennen, springen en dansen de koeien en ‘gaan ze helemaal gek doen’, aldus de jonge boer. Het is een prachtig gezicht: de rappende jongemannen in hun rubberen laarzen en de koeien die ze als jonge honden tegemoetrennen. En Ayoub leert zijn vrienden hoe ze een koe moeten insemineren. Die trekken bij de eerste de beste kledder poep meteen hun hand terug. Ayoub, grappend: ‘Dat is natuurlijk traumatiserend. Willen jullie erover praten?’

De Volkskrant interviewde boerenvlogger Ayoub een jaar geleden over zijn boerenleven. Het was toen een kwestie van tijd voordat Hilversum hem zou strikken voor een eigen televisieprogramma. Afgaand op zijn tomeloze energie zal het vast ook niet meer lang duren voordat het hem lukt zijn droom van een eigen boerderij te verwezenlijken. Dat een boerenbedrijf algauw 3 miljoen euro kost, weerhoudt hem er niet van het te proberen. Hoe weet hij nog niet, maar hij wil in ieder geval geen crowdfundactie. Hij wil voor het geld gewerkt hebben, dan pas voelt het goed.