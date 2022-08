Een beter bewijs dat lang sprake was van politieke onwil, had het kabinet niet kunnen leveren

Of het nieuwe asielbeleid meer is dan een politieke bezweringsformule moet nog maar blijken. De medewerking van velen is vereist, de gemeenten voorop.

Excuses zijn er dit keer (nog) niet van gekomen, maar voor de zoveelste keer ziet premier Rutte zich gedwongen toe te geven dat de overheid onder zijn regie een dossier heeft laten ontsporen. De manier waarop het kabinet de asielopvang in de afgelopen jaren heeft aangepakt noemt hij nu ‘fout’, overigens zonder dat hij het zichzelf erg aanrekent: ‘Besturen is fouten maken.’

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers weet sinds vrijdag in elk geval wat er nodig is om het kabinet wél in beweging te krijgen. Eerst moeten er mensen structureel buiten slapen, verstoken van elementaire voorzieningen, tot het punt dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd uiteindelijk ingrijpt. Na enkele dagen koortsachtig overleg was er opeens wel de toezegging van 20 duizend woningen voor statushouders op korte termijn, en wordt er 740 miljoen euro uitgetrokken om het al jaren geleden beloofde netwerk van ‘flexibele en kleinschaliger opvang’ dan toch eindelijk uit te rollen over het land, opdat niet elke verandering in de migratiecijfers blijft leiden tot acute bestuurlijke paniek.

Een beter bewijs dat hier niet alleen sprake was van bestuurlijke onmacht maar ook van politieke onwil, had het kabinet niet kunnen leveren. In regeringskringen leefde kennelijk echt de hoop dat de komst van asielzoekers vanzelf zou worden afgeremd als hier de voorzieningen maar ver genoeg zouden worden afgebouwd. Dienstdoend staatssecretaris Van der Burg zelf stelde maanden geleden al vast dat het zo niet werkt.

Of het vrijdag gepresenteerde pakket meer is dan een politieke bezweringsformule moet nog wel blijken. De medewerking van velen is vereist, de gemeenten voorop. En juist die zijn murw gebeukt door de zwabberende marsorders die de afgelopen jaren van het Binnenhof kwamen.

Even onzeker is de houdbaarheid van de voornemens om ook de asielinstroom aan banden te leggen. Maatregelen als het weigeren van nareizigers en het afbouwen van de bijdrage aan het VN-vluchtelingenprogramma, komen nu zo ad hoc tot stand dat het maar weer de vraag is of het juridisch en praktisch overeind blijft en niet blijft hangen in symboolpolitiek. Dat zou niet voor het eerst zijn. Een eerste teken aan de wand is het feit dat niet alleen vluchtelingenorganisaties maar ook de fractie van regeringspartij ChristenUnie zich overvallen voelt.

Het onderliggende probleem blijft dat in regeringskringen jarenlang te weinig fundamenteel is nagedacht over de pijlers van een humaan en hanteerbaar asielbeleid en over manieren om het beeld weg te nemen dat het Nederland steeds allemaal overkomt. De nu gepresenteerde maatregelen bieden hooguit even de adempauze om dat debat alsnog te kunnen voeren.