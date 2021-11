Een besmeurd vriendenboekje, hoe denken we dat op te lossen, Eva?

Ik stond op het schoolplein en vanuit mijn ooghoeken zag ik haar met windkracht 10 op me afkomen, haar dochtertje stevig aan de hand, klaar voor het conflict. Ze was een kop kleiner dan ik, maar hier, in deze arena tussen de andere moeders, ook een stuk groter. ‘Even over dat vriendenboekje’, zei ze zonder verdere omhaal. ‘Hoe gaan we dat oplossen?’ Haar dochter keek met bange ogen naar me op, heel even dacht ik dat ze ging huilen. Of was ik degene die wel janken kon?

Nu de oudste dochter in groep 3 was beland, had het vriendenboekje zijn intrede gedaan in ons huishouden. Om de haverklap viste ik ze uit rugtassen, waarna we ze samen aan de keukentafel invulden. Met recht een invuloefening, want de antwoorden kon ik onderhand wel dromen.

Lievelingsboek: Pluk.

Lievelingsfilm: Frozen.

Lievelingsdier: eenhoorn.

Soms lazen we ter inspiratie de antwoorden van anderen. Veel patat en K3, één vader had bij zijn lievelingsboek Facebook ingevuld. Wanneer we klaar waren werden de boekjes uitgebreid versierd met stickers en glitters en deed ik ze weer terug in de tas om de volgende dag terug te kunnen geven, want op deze leeftijd zijn vriendenboekjes paspoorten.

Nu had de oudste een week eerder het vriendenboekje gekregen van het meisje dat voor me stond. Zoals altijd had ik het uit de tas gehaald, maar daarna was het aan de wandel gegaan, tot ik het even later terugvond onder een hele laag glitters, en vooral onder een hele laag lijm. Er was geen redden meer aan, foutje van de jongste, sorry mama.

Inderdaad jammer, want met de moeder van dit meisje hadden we al eens kennisgemaakt toen ze op de Facebookpagina Je bent een Wormerlander als... vanuit het niets een boekje had opengedaan over de Man.

Lang verhaal kort: ze was geen fan.

Hoe hij ’s ochtends aankwam bij school, sjokkerdesjok met die twee kinderen achter hem aan, zielig gewoon. Dat onverzorgde haar ook, bah. Een vreemde vent, ze zei het maar gewoon eerlijk.

We kenden haar verder niet, en zoveel mensen zoveel meningen, maar hier stonden we toch wel even van te kijken. Wat hadden we haar eigenlijk aangedaan? Ongemakkelijk ook, die keer dat onze dochter per se bij die van haar wilde spelen, en de Man haar daar even later moest ophalen. Hij was heel wat van plan geweest, vantevoren, maar eenmaal op de stoep had hij toch maar niets gezegd. Beter van niet.

Maar nu stond ze hier voor mijn neus en moest ík sorry zeggen omdat ons kind van 4 uitgerekend hun vriendenboekje had dichtgelijmd.

De moeder: ‘Ze had hem net nieuw, dus.’

Het meisje, mompelend: ‘Ja.’

Ik zei dat ik het vervelend vond, zul je altijd zien, zitten ze lekker te knutselen en dan dit, nou ja, kan gebeuren natuurlijk, niet dat dat goed te praten was, nee-nee, zo bedoelde ik het niet. Moeder, onverstoord: ‘Ze moest er helemaal van huilen.’

Naar haar dochter kijkend: ‘Ja toch, lieverd?’

Alsof het een regieaanwijzing was, begon het meisje nu inderdaad een beetje te snikken. Er zat niets anders op: er moest een nieuw boekje komen, ik kon ’m bestellen bij bol.com, had ze zelf ook gedaan.

En zo geschiedde.

Nog diezelfde avond kocht ik een nieuw vriendenboekje. Nadat het was bezorgd legde ik het op de hoogste plank in huis (‘Niet aankomen jongens, in godsnaam’) en toen ik het de dag erna aan het meisje overhandigde, sprak haar moeder tevreden: ‘En, wat zeg je dan?’

Meisje: ‘Dank je wel.’

Er ging van alles door mijn hoofd, maar graag gedaan zeggen niet.