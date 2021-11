Een Belgisch Kamerlid verbaast zich in Den Haag: ‘Het debat is zo hoffelijk hier’

De afstand creëert de mythe, zegt Kristof Calvo met gevoel voor het betrekkelijke van de dingen. Het is daarom dat Vlamingen geneigd zijn Nederland als voorbeeld te nemen.

Calvo is 34 jaar en tien jaar Kamerlid. In België, wel te verstaan; daarnaast is hij raadslid in zijn woonplaats Mechelen, een combinatie die in Nederland zelden voorkomt. Zes jaar was hij fractievoorzitter van de partij Groen, nu doet hij het handwerk achter de schermen: grondwetsherziening en staatsvernieuwing. ‘Mijn spreken hield mijn denken niet bij, nu is dat omgekeerd. Sleutelen aan wetten, dat is het mooist.’

Terug in de banken, noemt hij dat. Die banken staan deels in Nederland. Calvo werkt op het wetenschappelijk bureau van GroenLinks, de Nederlandse zusterpartij. Niet in een formele rol, eerder als observator. Hij is geobsedeerd door politieke spelregels. ‘Hoe de politiek werkt, bepaalt goeddeels wat de politiek beslist.’

Kristof Calvo: 'De afstand tussen kiezer en gekozene is groot.'

Die spelregels zijn in Nederland nogal anders dan bij de Belgen. Hij schreef er, met politicoloog Simon Otjes, een essay over dat werd gepresenteerd bij het Montesquieu Instituut. En denkt in de verte aan een boek. Hij houdt er ook veelzeggende nieuwe woorden aan over. Zoals ‘kabinet’, in België gereserveerd voor de staf van een minister. Of ‘partijmastodont’, de Belgen hebben er geen woord voor, terwijl ze er goed in voorzien zijn. ‘Interruptiemicrofoon’ is er ook niet bekend. In België zitten de ministers in de plenaire zaal op de eerste rij, voor de afgevaardigden. Wie wil interrumperen, doet dat vanaf zijn zitplaats. ‘Dat geeft je het gevoel een geheel te vormen.’

Calvo is een optimist, dat merk je als je hem spreekt. De ogen fonkelen, de gedachten dansen. De meeste politici deugen, is zijn overtuiging, vrij naar Rutger Bregman. De kwestie is: de politieke spelregels deugen niet. Wat hem op zijn kernvraag brengt: hoe creëer je de omstandigheden om in de politiek het goede dat in elk mens schuilt, te laten zegevieren?

De inspiratie om kritisch naar het Belgische parlementaire stelsel te kijken, wilde hij in Nederland zoeken. De coronalockdown gebruikte hij goeddeels om veel Nederlandse debatten en interviews terug te kijken. ‘Iedereen zou dat VPRO-marathoninterview met Hans van Mierlo uit 1989 nog eens moeten horen. Sindsdien ben ik fan.’

Vol bewondering kwam hij naar Den Haag. Dat degelijke, dat saaie, daarin zou hem de schoonheid van de Nederlandse politiek geopenbaard worden. Inmiddels vermoedt hij dat daarin ook de zwakte schuilt. Ze lijken soms te veel op elkaar, die Nederlandse politici. Ze zijn pragmatisch en daardoor vaak niet onderscheidend. Maar vooral: de band tussen kiezer en gekozene is zwak. Een kloof gaapt tussen het nationale en lokale niveau, de regionale binding is zwak; op allerlei niveau’s – burgemeesters, commissarissen van de koning, senatoren, gedeputeerden – ontbreekt de directe legitimatie van de kiezer.

Iets anders: er wordt hard gewerkt in de Tweede Kamer, dat heeft hij van dichtbij kunnen zien. Maar de ondersteuning is mager. Belgische partijen gaven in 2020, een jaar zonder verkiezingen, meer uit dan Nederlandse partijen in een campagnejaar. En dat louter met overheidsfinanciering, de controle op donaties is veel strenger.

Omgekeerd is er genoeg wat België van Nederland kan leren. Hij noemt de verkiezing van de Kamervoorzitter, de initiatiefwetten die vanuit Vak K (de stoelen voor het kabinet) door Kamerleden verdedigd worden. Lof heeft hij voor de maidenspeech, als moment om jezelf als parlementariër neer te zetten. Heel mooi ook dat het vertrek van een Kamerlid gemarkeerd wordt. ‘Het is zoveel hoffelijker hier. Zoiets is leading by example, ook naar het bedrijfsleven toe.’

Calvo heeft meer verrassende observaties. Zo prijst hij het niveau van debatteren. Stralend citeert hij Klaas Dijkhoff: Ik hoop dat de voorzitter de verwarming niet te hoog heeft gezet, anders glijdt de boter van ons hoofd. ‘Zoiets zal je bij ons nooit horen.’

Meneer Nederland, wordt hij in het Belgische parlement inmiddels genoemd. Hij zou graag een Belgisch-Nederlandse top organiseren om democratische vernieuwing aan te moedigen.

Een laatste suggestie nog: in België staat in het regeerakkoord dat een tijdslimiet voor de formatie wordt overwogen. ‘Daarmee is zo’n demasqué als nu te voorkomen.’