Een belangrijke toevoeging aan de etiquette voor beschaafd smartphonegebruik

Filosoof Lena Bril serveerde in deze krant 34 etiquetteregels voor beschaafd smartphonegebruik. Een lezer suggereerde nog een 35ste: laat die rotsmartphone thuis. Je kunt zo’n lezer antwoorden dat zo’n regel niet realistisch is. Maar onder Brils 34 regels – van ‘maak van het ov geen privévervoer’ tot ‘wie belt, moet de kring uit’ – waren er meerdere waarvan ik de uitvoerbaarheid ook betwijfelde.

Brils premisse dat elke uitvinding, elke sociale verandering en elk genotmiddel om nieuwe etiquetteregels vraagt – dat niet het nieuwe zelf, maar klunzige menselijk gedrag eventueel onbeschaafd is – vind ik sympathiek. Wat een smartphone-etiquette helaas problematisch maakt, is dat etiquetteregels staan of vallen met een bewustzijn van onze directe omgeving, de wereld om ons heen, het hier en nu. Precies daaruit zuigt de smartphone iedereen weg.

Laten we deze gift van Silicon Valley nog eens vergelijken met iets verslavends dat begin vorige eeuw opgang maakte, de sigaret. De onlangs overleden etiquettespecialist Beatrijs Ritsema heeft er veel over geschreven. Rokers worden door het opsteken van een sigaret niet weggerukt uit hun omgeving, die zijn zich nog bewust van mensen om hen heen, die kunnen eventueel zien wie er veel last van hen hebben. Smartphonegebruikers gaan zo op in de wereld van hun schermpje dat ze zich van een wereld buiten dat schermpje vaak niet meer bewust zijn.

Dat smartphonegebruikers die op een roeimachine in een sportschool zitten te instagrammen niet zien dat anderen staan te wachten tot die roeimachine vrijkomt, komt doordat ze het universum van Instagram zijn binnengezogen. Dat smartphonegebruikers in een wachtkamer het geluid niet uitzetten als ze filmpjes kijken, komt doordat ze opgaan in die filmpjes. Dat smartphonegebruikers in een videogesprek in de trein hard over de meest intieme dingen praten, komt doordat ze zich louter van de persoon op hun schermpje bewust zijn. Mijn 35ste etiquetteregel is: wees je ervan bewust dat elke smartphone je weghaalt uit het hier en nu.