Een belangrijke les uit de Uber Files: zet een proleet aan het hoofd en de hele club corrumpeert

Door alle opwinding over de mogelijk illegale lobbyactiviteiten van Neelie Kroes voor Uber – een affaire die wel weer zal uitmonden in een langslepende zaak vol haperende geheugens, realtime gearchiveerde maar helaas zoekgeraakte sms’jes, een parade van bang geworden collegabestuurders die op televisie hun beklag mogen doen over ‘afrekencultuur’ en ‘heksenjacht in de media’, en de slotsom dat regels er zijn voor de sukkels – vergaten we thuis haast om verder te snuffelen in de juwelenkist vol parels en diamanten die Trouw, Investico en het FD dankzij het internationale journalistenconsortium ICIJ in handen hebben gekregen.

Die kist zit vol nuttige lessen en boeiende inkijkjes.

Eén zo’n boeiend inkijkje: dat de obsessie met ‘het vestigingsklimaat’ voor multinationals in Nederland zo ver gaat dat hoge functionarissen van de Belastingdienst knipmessend en hielenlikkend de rode loper hebben uitgerold voor Uber. Alles om het hoofdkantoor naar Amsterdam te krijgen en er te houden. Het FD zette het handzaam op een rijtje: belastingambtenaren zouden informatieverzoeken van andere landen over het bedrijf opzettelijk hebben vertraagd, informeel vertrouwelijke informatie over andere autoriteiten naar Uber-werknemers hebben gelekt, en bij de Fransen hebben gelobbyd voor een vriendelijker fiscaal regime voor Uber.

Dat de autoriteiten ver gaan om hoofdkantoren binnen te slepen, is geen nieuws. Toch blijf het verbijsterend dat belastingambtenaren hun publieke taak zó bijzonder hebben opgevat dat ze in feite voor Uber gingen werken. In het FD rept een hoogleraar belastingrecht van mogelijk ‘illegaal’ handelen door de dienst. Dat hebben we eerder gehoord, in het toeslagenschandaal.

Een belangrijke les die uit de Uber Files valt te trekken: zet een proleet aan het hoofd van een bedrijf en de hele organisatie corrumpeert.

Zo valt in de gelekte berichten te lezen hoe Travis Kalanick nul verantwoordelijkheid voelde voor Uberchauffeurs, het juist een uitstekende zaak vond als zij slachtoffer van geweld werden bij protesten van gevestigde taxichauffeurs. Want slachtofferschap hielp Ubers zaak. De Telegraaf werd daarom ingeschakeld, zo tekent The Guardian op, om in chocoladeletters kond te doen van geweld tegen Uberchauffeurs. ‘Morgen op de voorpagina, zonder onze vingerafdrukken’, mailde een manager tevreden naar de top. En: ‘We houden het geweldverhaal een paar dagen in stand, voordat we een oplossing voorstellen.’

In de nauwkeurige reconstructies valt ook te lezen hoe inspectiediensten die wetsovertredingen probeerden te onderzoeken werden misleid en hoe bewijsmateriaal werd vernietigd. De instructies kwamen regelrecht van de top, in berichten waarin Kalanick zich opstelt als een vlerk.

Van Kalanick wisten we al dat hij een bedrijfscultuur van pesterijen, discriminatie en seksuele intimidatie liet voortwoekeren. Hij moest erom aftreden, maar pas nadat hij jarenlang was bewierookt als ‘briljant’ omdat hij goed geld verdiende voor de aandeelhouders – zoals de schandvlek Boris Johnson pas hoefde te gaan toen de peilingen ongunstig werden.

Verrot leiderschap infecteert de hele club en wie ertegenaan schurkt raakt ermee besmet, waarmee we weer bij Neelie Kroes zijn aangeland. Daarom gelden er hoge eisen voor wie zich op de apenrots waagt. Daarom verdienen bestuurders die zich beklagen over ‘heksenjachten’ scepsis. Daarom is het belangrijk dat de Europese Commissie de affaire-Kroes grondig laat onderzoeken en als daar aanleiding toe is het sanctieregime grondig toepast.