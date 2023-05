‘Een beetje vogel laat zich echt niet zo gemakkelijk door een kat vangen’

Larry de kat achtervolgt een duif. Larry is de muizen- en rattenvanger van Downing Street 10, de ambtswoning van de Britse premier. Beeld Getty Images

Insecten

Bea Annot uit Voorthuizen heeft een tuin waarin merels en koolmeesjes nestelen die de hele dag hun jongen van wormen en insecten voorzien. Een genot om naar te kijken, maar wat een verdriet toen een aantal van hen werd gegrepen door loslopende katten. Katten moeten binnenblijven, aldus Annot. Tijd voor een realitycheck. Katten doden in Nederland jaarlijks 17 tot 200 miljoen vogels. Alle vogels in de wereld samen doden jaarlijks 500 miljard kilo insecten. Sinds 1970 is het aantal insecten in Nederland met 75 procent afgenomen. Elke kat die een vogel grijpt is winst voor insecten. Je moet geen hekel aan katten hebben, je moet ze dankbaar zijn.

Jan Rob Dijkstra, Winsum

Muizen

Een vriendelijk verzoek aan de Volkskrant om kostbare ruimte in Opinie en Debat niet te verknoeien aan ongefundeerde onzin. Hoeveel jonge vogels worden gevangen door katten? 17 miljoen of 200 miljoen? Ik hoop niet dat mensen promoveren op een dergelijk wetenschappelijk onderzoek.

Bij ons in de tuin kunnen de eksters, kraaien en marters er ook wat van. Onze poezen vangen nog steeds meer muizen dan vogeltjes. Of gaat het volgende ingezonden stuk van Bea Annot over muizen?

Jan Verwoerd, Boxtel

Zelf op jacht

Beste Bea Annot, jouw tuin is een eldorado voor de katten van de buren, met al die vogelnestjes waar ze lekker kunnen jagen. Ze laten zich ook goed zien, want je kunt ze allemaal beschrijven. Wat let je om zélf ook op jacht te gaan? Er zijn iets duurdere waterpistolen op de markt met een bereik van soms wel 20 meter.

Niek van Dijk, Amsterdam

Veren

Het is toch vreselijk, die 17 tot 200 miljoen vogellijkjes ieder jaar, dat gesloopte verendek van die miljoenen vogels dat ieder jaar weer na het broedseizoen Nederland bedekt. Luchtwegpatiënten zien het telkens weer met angst en beven aankomen. En kattenhaters.

Ik had ruim twintig jaar een vogelhuisje in mijn tuin met ieder jaar een nestje. En met katten. Als ik het geluk had om de jonkies te zien uitvliegen (hoewel ik ook wel gezien heb dat de ouders hen er gewoon uitgooien) keken mijn katten er even naar en gingen verder met waar ze mee bezig waren, meestal slapen. De vogeltjes vlogen regelrecht naar de omringende bomen en wachtten op hun ouders om daarna gezamenlijk weg te vliegen. Buurtkatten waren in geen velden of wegen te bekennen.

Mijn kat(ten) en ik wonen in een park met heel veel vogels: ik zie bijna nooit veren. Is het misschien zo dat ze alleen de zwakke broeders grijpen? En is dat erg? Want een beetje vogel laat zich echt niet zo gemakkelijk vangen.

Wel hebben de gezamenlijke buurtkatten een, immer aangroeiend, leger aan muizen en ratjes omgelegd waar we wel de overschotjes van terugvinden, maar daar hoor je dan weer niemand over. Dat vindt iedereen namelijk wel fijn.

Ik weet dat het ‘whataboutisme’ is, maar staat u ook even stil bij al de honderden miljoen andere dieren die wij jaarlijks vermoorden zonder dat ze een kans van ontsnappen hebben? Het opzettelijk vermalen van levende beestjes, het van hun moeder weghalen van lammetjes en kalfjes om ze af te voeren en af te slachten – en dan heb ik het nog niet over de varkens en hun biggetjes – lijkt me eerder iets om je druk over te maken.

Anne Jacobs, Groningen

Polder

Ik woon aan de rand van een polder, waarvan maar een klein deel beschermd is vanwege vogels. Daarin op het oog wat eenden en ganzen – in hoofdzaak de overheersende nijlganzen – en in het broedseizoen onder andere enkele kieviten en nog minder scholeksters, die hun heil inmiddels zoeken op daken van appartementen als het mijne. De vele sloten bieden een kale aanblik, waar eerder eenden, zwanen, aalscholvers, futen, waterhoentjes en meerkoeten rond het aanwezige groen (waterlelies en -hyacinten, enzovoort) hun maaltje konden vinden.

Het koor van kwakende kikkers is ook al weg. Slechts zelden zie ik nog een fazant in het nabije stuk ‘bos’. Wel zie ik veel katten, soms met de prooi nog in de bek. Ik sluit me dus aan bij het pleidooi van Bea Annot: houd die, zeker in het broedseizoen, thuis.

Ook mensen met honden zijn aanwezig. Zodra ze het bord met ‘honden aan de lijn’ zien, laten ze hun honden vrij rondlopen. Gevolg: vogels en andere diersoorten worden verstoord. Er lopen geen herkenbare controleurs door de polder, die mensen er ook nog op kunnen wijzen dat fietsen hier is verboden; noch heb ik gemerkt dat ‘groene’ gemeenteraadsleden zich op enigerlei wijze met dit soort zaken bemoeien. Daarvoor is het echt de hoogste tijd.

Thecla de Waal, Amstelveen