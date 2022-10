Een bal perfect raken is misschien wel het mooiste wat er is. Mensen kun je ook perfect raken, heb ik gemerkt

Laatst vertelde iemand hoe geweldig hij golf vond. Dat natte gras, zei hij, daar veeg je zo doorheen, en dan, voegde hij dromerig toe, dat balletje perfect raken…

Ik begreep wat hij bedoelde. Een bal perfect raken is misschien wel het mooiste wat er is, het puurste geluk. Hoek, snelheid, raakpunt, het lichaam ten opzichte van de bal, heel even valt alles met alles samen. Ik zou er de liefde wel voor willen opgeven. Mocht ik elke dag een bal perfect raken, ik zette mijn vrouw er dankbaar voor op straat.

Soms kan een opmerking eenzelfde ogenblik van perfectie inluiden, een gebaar, het moment waarop de fotograaf afdrukt. Heel het leven en de wereld werken mee als mij eens uit alle mogelijkheden dat ene, perfecte woord invalt – het lichaam hangt in ideale kromming aan de fineliner, de inkt vloeit heerlijk uit de stift, de letters komen prachtig tevoorschijn. Soms zet ik zo’n enthousiaste punt dat de stift in de pen verdwijnt.

Mensen kun je ook perfect raken, bijvoorbeeld het hoofd van Bert, heb ik gemerkt, eerste klas middelbare school, maar toen bleef het geluksgevoel uit. Eigenlijk wilde ik hem niet eens raken, ik sloeg altijd expres mis; het ging me om het vertoon, het sociale lijfsbehoud. Maar omdat hij, net toen ik mijn vuist in zijn richting gooide, op mij in kwam rennen, raakten vuist en hoofd elkaar in het midden onder akelig perfecte omstandigheden. Ik had nog nooit een bal zo vol op de wreef gehad.

Tijdens de volgende les stak hij zijn vinger op. Of hij naar huis mocht. Misselijk. ’s Avonds zijn z’n ouders nog bij ons thuis geweest, terecht, want dit had niks meer met vechten te maken. Het hoofd van Bert was in omvang verdubbeld. Voorlopig lag hij in een verduisterde slaapkamer, plat op zijn rug.

In die tijd woonde er een onuitstaanbaar ventje tegenover ons, dat erg om klappen vroeg. Elke woensdagmiddag kwam Jordi uit het hek naast hun huis en liep hij de stoep op om mij met gebaren het bloed onder de nagels vandaan te jennen, maar elke keer, zodra ik naar de overkant was gerend, was hij snel achter hun hek gevlucht, waar vijf of zes enorme honden hem beschermden.

Lange tijd ging dit zo door – ik voelde me erg hulpeloos, zo kon ik mijn agressie niet kwijt. Tot ik op een middag alvast met de rug tegen hun gevel ging staan wachten tot hij zich buiten hun hek waagde, de stoep opliep en naar mij begon te spieden en ik met twee zijwaartse stappen achter hem stond, tussen hem en zijn vluchtweg.

Ik heb Jordi niet perfect geraakt. Dat hoefde ook niet. Ik had genoeg aan de dommige uitdrukking op zijn gezicht, het besef dat het spelletje uit was, er een streep onder werd gezet, er een heel flinke punt achter kwam, nadat ik Jordi had gezegd: draai je eens om.