Een bal op de lat, goede vrienden, is hoog over

Arjan Peters volgt het WK Voetbal en doet daar dagelijks verslag van. Hij kijkt alle wedstrijden en in de rust leest hij een boek. Vandaag aflevering 13: aan een bal op de paal is niets net-niet.

Foto Chris Rovroy

Als een bal op de paal komt, moeten we niet doen of het een haartje scheelde. De schutter verdient geen applaus. Paal is ver naast. Tussen de palen bevinden zich 732 centimeters. Als een speler een van de palen treft, zou een kaart wegens wanpresteren terecht zijn.

De officiële speeltijd was al verstreken, toen Rob Rensenbrink in de finale van het WK ’78 tegen Argentinië op de paal schoot. Tussen ons en de gloria stond één paaltje in de weg, heet het al veertig jaar. Maar het stond 1-1, en we hadden daarna in de verlenging ook kunnen scoren. Bovendien gaf die paal aan; rechts naast mij, Rob, heb je een zee van ruimte.

Donderdag speelt België tegen Engeland. Sympathieke landen, maar het is ‘altijd net-niet’, hoor ik telkens. Dat is veel te vriendelijk. 28 jaar geleden werd Engeland vierde, en België 32 jaar geleden. Het is dus ‘altijd bij-lange-na-niet’. Een finaleplaats zou ongekend zijn. Waarom doen alsof het altijd bijna is?

Wedstrijden worden tegenwoordig beslist in omschakelmomenten, betoogt Pieter Zwart in De val van Oranje. Hij laat zien dat Peter Bosz als Ajax-trainer in de eerste helft van 2017 succes oogstte met de vijfsecondenregel. Had Bosz afgekeken van Pep Guardiola, die bij Barcelona de viersecondenregel introduceerde: als je de bal kwijtraakt, moet je die binnen die tijd terugveroveren, en doorgaan met aanvallen. In feite verdoe je geen tijd met verdedigen.

Leep vraagje van Zwart: waarom spreekt Bosz van de vijfsecondenregel? ‘Ajax is minder goed dan Barcelona, dus ik heb er een seconde bijgeteld, lacht hij.’ Dat moet een lach van vele seconden zijn geweest.

Maar wat ik bedoel: de seconde extra die Nederlanders nodig hebben, is de achterstand die wij op een topland hebben. Een seconde is niet net-niet. Dat is te laat komen.

Het is zoiets als op de lat schieten. De commentator roept: ‘Dat scheelde weinig!’ Maar lat, goede vrienden, is hoog over.