Een avond tussen beroemdheden, maar wie is zij ook al weer?

Op een fraai feest met opgedirkte mensen raakt Thomas in verwarring over welke beroemdheden hij eigenlijk goed kent.

Er was een gala, dus er waren complimentjes want ik had een smoking aan. Het vleit me, maar ik hoor er soms een toon van verbazing in: o, je kunt er wél leuk uitzien. Ja, dat kan ik. Er leuk uitzien is het gedeelte van zo’n avond waar ik weinig moeite mee heb. Handleiding voor de man: men schere, trekke nette kleren aan, klaar.

Het is het andere deel, de mensen, daar ben ik een stuk slechter in. Al mijn inspanningen ten spijt blijf ik gewoon zwaar gehandicapt als het gaat om namen en gezichten. Dat is normaal al genant genoeg, maar zeventienmaal zo erg wanneer het gaat om grote namen met beroemde gezichten. Want zo’n gala was het, beroemde mensen zo ver het oog reikte, allemaal opgedirkt tot Hollywoodiaanse proporties. Een lust voor het oog, echt, maar wanneer je normaal al moeite hebt op iemands naam te komen, brengen al die galajurken en glamourkapsels wel heel veel extra informatie met zich mee, die ik gewoonweg niet snel genoeg kan verwerken.

Zo kwam er een spectaculair opgetuigde vrouw op me af, wier beroemdheid ik wel herkende, maar waarvan ook weer, hoe ze heette en hoe goed we elkaar kenden kon ik onmogelijk oprakelen. Zij echter, was één en al smiles, knuffels en complimenten over mijn werk. Dan moet je wel een ontzettende lul zijn om te zeggen: ‘Eh... help me even. Wie ben je ook alweer?’ Nee, je knuffelt terug, lacht en knikt, en ondertussen trek je haastig alle laatjes van je geheugen open en rommel je naarstig door de inhoud, zonder te weten waarnaar je zoekt. Ondertussen moet je wel blijven luisteren naar wat er wordt gezegd, want er kunnen hints vallen, en je moet je niveau van openhartigheid afstemmen op een gedeeld verleden – dat je niet kent. Ik word dan soms duizelig van het multitasken. Het zijn momenten als deze waarop je blij bent met een net pak, en een glas om je hand wat te doen te geven.

Op het gala was één man die me de hele avond leek te achtervolgen. Elke hoek die ik omsloeg, zag ik hem weer naar me kijken, lachen en zwaaien, en soms klopte hij me in het voorbijgaan op mijn rug, of gaf hij me een familiair kneepje in de arm. Heel onschuldig allemaal, maar als je een droom hebt die zo gaat, word je toch ongemakkelijk wakker.

Tegen de tijd dat de A-locatie sloot, liep ik met vreemden mee om verder te drinken op de B-locatie. Toen we daar werden uitgegooid, wankelde ik met nog vreemderen mee naar de C-locatie. Tegen die tijd was mijn enige houvast dat ik mensen in smokings en galajurken moest volgen, dan zou alles goedkomen. Toen ook de C-locatie sloot, besloot het gezelschap dat er doorgezopen moest worden in een tent die pas opent als andere tenten sluiten, en moest ik maken dat ik wegkwam. In de verwarring was mijn hartelijke stalker in een gevecht verwikkeld geraakt met zijn jas, dus ik pakte behulpzaam even zijn goodiebag uit zijn handen. Ik maakte even een praatje met de uitsmijter, en toen was ik hem kwijt.

Dus nu heb ik de goodiebag van een waarschijnlijk beroemd iemand in mijn gang staan, met allemaal mooie dure dingetjes erin, en weet ik niet wat ik moet doen.