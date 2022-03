Een antwoord op de razernij

Een inwoner van Marioepol in Oekraïne loopt langs een brandend flatgebouw. Beeld Evgeniy Maloletka / AP

Het nieuws bleef zich deze week bewegen tussen hoop en vrees. Hoop over de voorzichtige signalen dat aan de onderhandelingstafel sprake is van enige toenadering. Vrees dat het voor Poetin slechts een afleidingsmanoeuvre is terwijl hij Marioepol in de as legt.

Hoop ook vanaf het front, waar toch echt zand in de Russische oorlogsmachine is gekomen. Vrees dat juist die ontwikkeling de razernij in Poetins hoofd verder op hol brengt. Wat als zijn tanks en vliegtuigen te kwetsbaar blijken en het alleen nog lukt met ongerichte bommen op woonwijken? De berichten over strafexpedities binnen Poetins eigen veiligheidsapparaat en in de top van het leger zijn in dat opzicht niet geruststellend. Is er nog iemand naar wie hij luistert?

Onberekenbare Poetin

Met zo’n onberekenbare tegenstander is het voor het Westen lastig schaken. In de eerste twee weken overheerste een zeker optimisme over de eensgezindheid waarmee werd besloten tot een indrukwekkend pakket van economische sancties. Met diezelfde eensgezindheid kreeg de Oekraïense president Zelenski een besliste afwijzing op zijn aanhoudende verzoeken om militair in te grijpen. Niemand wil het erger maken dan het toch al is.

Hoewel dat volstrekt begrijpelijk is, wordt weer een week later steeds duidelijker dat het zo zwart-wit misschien niet zal zijn. Als Kyiv en Moskou het op korte termijn eens worden over een vorm van vreedzame coëxistentie, kan het Westen zichzelf feliciteren met de gevolgde strategie. In het waarschijnlijker geval dat Poetin de mensenrechten op nog veel grotere schaal gaat schenden en nog miljoenen mensen meer op de vlucht jaagt, zullen alle hoofdsteden zich opnieuw moeten buigen over de vraag welke taal in Moskou wél wordt begrepen.

Wanneer is Europa bereid Poetin echt midscheeps te raken, de gaskraan zelf dicht te draaien en daarvoor de hoge economische prijs te betalen? En wanneer wordt het stoppen van een humanitaire tragedie op Europees grondgebied belangrijker dan de vrees dat de agressor dan nóg meer ellende zal aanrichten? De kwestie dringt zich sowieso op nu Poetin zich vroeg of laat toch echt zal gaan afvragen of hij dankzij de steeds verder opgeschroefde westerse wapenleveranties eigenlijk niet allang tegen een Navo-leger vecht.

Grote voorzichtigheid blijft geboden, maar intussen wordt het uitsluiten van opties steeds ingewikkelder.