‘Als ik wist dat de wereld morgen zou vergaan, zou ik vandaag nog een appelboompje planten’ – dit is een beroemd citaat van Maarten Luther dat hij waarschijnlijk nooit heeft uitgesproken en zeker nooit heeft opgeschreven. Toch is het erg bruikbaar: piekeren heeft geen zin, ga maar gewoon iets concreets doen, iets waar de wereld mooier van wordt.

Een ander citaat van Luther: ‘Vaak jaag ik de duivel weg door een scheet te laten.’ Een precieze bron kan ik niet vinden, dus misschien heeft hij ook dit nooit gezegd. Dan moet het na zijn dood aan hem toegeschreven zijn. Eerst wordt er nog gezegd: ‘Dat is nou echt iets wat Maarten had kunnen zeggen.’ Na een tijdje wordt die uitspraak ‘vintage Maarten! Alles wat hij zei was zo aards, zo wáár!’

Kortom, je kunt kerkdeuren vol timmeren met je diepste gedachten, maar misschien word je overleefd door een scheet. Daarom kun je maar beter een appelboompje planten.