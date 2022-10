Het gaat in deze rubriek nogal eens over oudere mensen die zich onthand voelen in de digitale wereld. De immer opmerkzame lezer Pieter Markus uit Geldrop attendeerde mij erop dat het omgekeerde ook voorkomt, namelijk dat jongere mensen zich onthand voelen in de analoge wereld. In plaats van ‘digibetisme’ is hier sprake van een verschijnsel dat je ‘anabetisme’ zou kunnen noemen.

Markus bespeurde het in een reportage in deze krant over naar Istanbul gevluchte jonge Russische ict’ers. Die worden daar liefdevol opgevangen door een oudere Rus, Reitor. Die Reitor zegt in dat stuk: ‘Als het niet online is, kunnen ze helemaal niets. Hoe ga je naar een bank? Hoe kom je aan eten als je niet online een pizza kunt bestellen? Ze zijn hulpeloos.’

Nu kun je betogen dat de hulpeloosheid van deze jonge ict’ers te maken heeft met het feit dat ze in een vreemd land zijn waarvan ze de taal niet spreken. Sinds kort weet ik dat jongeren ook in eigen land moeite kunnen hebben met het analoog aanschaffen van pizza’s.

Vrijdagavond zat ik te wachten op drie offline bestelde pizza’s in de plaatselijke Domino’s (15 duizend vestigingen in 83 landen). Op een gegeven moment verschijnen twee plusminus 16-jarige jongens in de deuropening. Dat ze pizza’s willen, weten ze zeker; dat ze die hier ter plekke kunnen bestellen niet. ‘Dat kan alleen online’, zegt de ene jongen tegen de andere.

Een meisje van Domino’s dat bezig is pizzadeeg te rollen hoort het en roept: ‘Nee hoor, dat kan ook hier.’ Vervolgens vraagt de jongen: ‘Hoe doe je dat dan?’ Het meisje: ‘Nou, dan kies je een pizza en dan zeg je dat tegen mij en dan wacht je 10 minuten tot die klaar is.’

Ik stel voor de uitdrukking ‘een kind kan de was doen’ nog deze eeuw te vervangen door ‘een anabeet kan een pizza bestellen’.