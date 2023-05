Een ambtenaar werkt in het collectief belang en daarbij mag het geweten ook een rol spelen

Ambtenaren op het ministerie van van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beeld Freek van den Bergh

Terwijl het kabinet zijn best doet om het aantal freelancers en zzp’ers in Nederland drastisch te verminderen en de vaste baan weer in ere te herstellen, geeft het zelf het slechte voorbeeld. Een steeds groter deel van de personeelskosten van de Rijksoverheid gaat op aan de inhuur van externen. Het afgelopen jaar ging het om 2,7 miljard euro, maar liefst 17 procent meer dan een jaar eerder, en inmiddels 14 procent van de totale personeelskosten.

Te weinig Nederlanders willen ambtenaar worden, het aantal onvervulbare vacatures is groot, waardoor de overheid geen andere optie ziet dan voor veel geld interim-managers, adviseurs, projectmanagers en ict-specialisten in te huren.

De Rijksoverheid staat hierin niet alleen. Ook andere sectoren die met personeelstekorten kampen, zoals de zorg en het onderwijs, zien zich steeds vaker gedwongen freelancers in te huren. Dat is niet alleen duur, maar leidt ook tot een ongewenste tweedeling op de werkvloer.

In veel branches zijn de freelancers er slechter aan toe dan de medewerkers in vaste dienst. Bij overheid, zorg en onderwijs is dat niet zo. De freelancers verdienen niet alleen meer, maar kunnen ook zelf bepalen welke diensten ze willen draaien en wanneer ze op vakantie gaan.

Het gevaar dreigt dat steeds meer ambtenaren de stap van vast naar freelance maken. Dat is niet alleen duur, maar ook slecht voor de ambtelijke cultuur. Inhuurkrachten hebben een veel lossere band met de organisaties waarvoor ze werken en zullen zich daardoor automatisch vooral op de korte termijn concentreren.

De huidige overheid is vormgegeven volgens de principes van het New Public Management (NPM), een stroming die in de jaren tachtig opkwam en voorschrijft dat de overheid zich moet modelleren naar het bedrijfsleven. Alleen zo, was toen de gedachte, kan een einde worden gemaakt aan de voortdurende stijgingen van de overheidsuitgaven. Ambtenaren werden managers, en de burgers werden klant.

Inmiddels moet worden geconcludeerd dat dit NPM misschien tot enige efficiëntie heeft geleid – al is dat nooit aangetoond – maar in Nederland vooral desastreuze effecten heeft gehad. Door de burger tot klant te bombarderen, met wie je een zakelijke relatie moest hebben, werd vergeten dat de overheid de rechten van de burgers als uitgangspunt moet nemen en in de eerste plaats zorgzaam moet zijn. De schandalige behandeling van de slachtoffers van de toeslagenaffaire en de Groningse aardbevingen is hier een uitvloeisel van.

Nu de overheid in een crisis verkeert en er niet meer in slaagt de grote problemen op te lossen, is het hoog tijd voor een fundamentele herbezinning. Als ambtenaren volgens de principes van het bedrijfsleven moeten werken, kiezen ze uiteindelijk blijkbaar liever voor het origineel, het bedrijfsleven zelf. De overheid zou juist duidelijk moeten maken dat ambtenaren iets wezenlijks anders doen, omdat die in het collectief belang moeten werken en dus ook continu hun geweten mogen laten spreken.

Het pijnlijke is dat het kabinet de crisis die is veroorzaakt door het bedrijfsmatig denken, nu denkt op te lossen door steeds meer bedrijven in te schakelen. Zo is het kabinet naarstig op zoek naar private partijen om de slachtoffers van het toeslagenschandaal op de juiste wijze te compenseren. Hiermee draagt het bij aan het beeld dat de overheid zelf steeds machtelozer wordt. En dat is geen aantrekkelijke werkplek.