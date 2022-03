Een algehele boycot van Russische films is onzinnig

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

‘Bestaat het dat jullie – humanisten, voorstanders van mensenrechten en bevorderaars van vrijheid en democratie – te bang zijn om een oorlog een oorlog te noemen, barbaarsheid te veroordelen en je stem te laten horen?’

Woedend was de Oekraïense cineast Sergei Loznitsa deze week. Op de European Film Academy. Hoe kreeg de organisatie van de ‘Europese Oscars’ het voor elkaar om zo’n slappe ‘solidariteitsverklaring’ naar buiten te brengen, terwijl het al Russische bommen regende op Oekraïne?

‘De invasie baart ons grote zorgen’, lazen de woorden van de Nederlandse EFA-directeur Matthijs Wouter Knol. ‘Beschamend’, vond Loznitsa, die zijn lidmaatschap van de vierduizend leden tellende Europese Academy opzegde, middels een open brief.

Dat voelden ze wel, op het EFA-hoofdkantoor in Berlijn. Loznitsa is een voornaam cineast: maker van sublieme documentaires als Maidan, dé film over de Oekraïense plein-opstand van 2014. Ook regisseerde hij de gitzwarte komedie Donbass, over de oorlogswaanzin in Oost-Oekraïne, een film die nu opnieuw in de bioscopen draait als benefiet voor Oekraïense vluchtelingen.

Dus ging er een dag later al een nieuw perscommuniqué uit van de European Film Academy, nu wel met een scherpe veroordeling van de oorlog, plus de bekendmaking dat de organisatie Russische films zal boycotten; die kunnen dit jaar géén Europese filmprijzen winnen.

Dit in navolging van de Oekraïense Academy, die eerder opriep tot een algehele boycot van Russische cinema.

Wéér was Loznitsa woest. De allereerste collega die hem mailde na de Russische invasie was nota bene Victor Kossakovsky. ‘Vergeef me’, schreef de Russische docu-maestro, ‘dit is een catastrofe: ik schaam me.’ Ook collega Andrej Zvjagintsev, ernstig geveld door corona, sprak meteen een videoboodschap in voor Loznitsa. Zvjagintsev is wellicht de grootste Russische cineast van deze tijd. Hij is de maker van Leviathan, een verpletterend drama over het in corruptie gedrenkte Rusland. Een film die bij de première in Cannes publiekelijk werd bespuugd door Poetin-adept en toenmalig Russische minister van Cultuur Vladimir Medinsky. Dit soort films zouden we als overheid niet moeten ondersteunen, sprak de man die deze weken namens Rusland de onderhandelingsdelegatie aanvoert.

‘Als ik de oproepen hoor om Russische films te verbannen, denk ik aan dit soort filmmakers’, reageerde Loznitsa na het EFA-persbericht. ‘Russische filmmakers, die zich uitspreken tegen deze krankzinnige oorlog. Ook zij zijn slachtoffer van de agressie, net als wij.’

Petrov’s Flu draait momenteel in de Nederlandse bioscopen, van de Rus Kirill Serebrennikov. Die regisseerde deze nachtmerrieachtige impressie van de Russische samenleving pal na zijn vrijlating. Hij sprak zich eerder uit tegen de annexatie van de Krim, en voor lhbti-rechten, waarna het Russische gezag hem met een onzinbeschuldiging van corruptie opzadelde, in een showproces veroordeelde en twintig maanden huisarrest oplegde.

Is dit zo’n Russische filmmaker die nu dient te worden geboycot door de European Film Academy?

Rusland - en Europa - heeft méér films nodig van makers als Kossakovsky, Zvjagintsev en Serebrennikov.

Niet minder.