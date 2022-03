Een advies naar mijn hart: stel niet het kind centraal, maar de groep en de interacties

Leraren en ouders die ’s ochtends heel vroeg lokalen inrichten met een poppenhoek en bouwhoek, en ingezamelde teken- en knutselspullen voor de Oekraïense leerlingen die worden verwacht. Kinderen, bibberig maar trots, slingeren op hun gekregen Nederlandse fiets, op weg naar school. Tegen een journalist zeggen ze dat ze het ‘chill’ vinden in hun nieuwe klas en ze doen meteen mee met een potje voetbal op het schoolplein. Toch zijn ze zichtbaar overdonderd door wat ze hebben meegemaakt. En ze missen hun vader, opa, oma en de kat.

Het zijn ontroerende beelden, in de reportages in kranten en op tv. Ze zeggen veel over de enorme veerkracht en het aanpassingsvermogen van kinderen, maar ook over die van leerkrachten. De Onderwijsraad zond een zorgelijk bericht uit, over deze ‘uitdaging’ die op scholen afkomt – en terecht – maar uit de scholen komen optimistische geluiden. Deze kinderen zijn zeer welkom. Ze moeten zo snel mogelijk naar school, dus gaan we dat snel organiseren, vindt 95 procent van de scholen volgens een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Die ‘Wir schaffen das’-mentaliteit is opmerkelijk in een sector die geteisterd wordt door een lerarentekort, achterstanden en ziekmeldingen door corona, een continu te hoge werkdruk en veel burn-outs. We doen het gewoon. Hoe precies, dat zien we wel.

Ik moest denken aan een interview dat ik vorige week las, met psycholoog en onderwijskundige Bert Wienen, op de site van PO-raad. Het ging niet over vluchtelingen, maar over de weldadige werking van een groep, onder leiding van een leerkracht die een goede relatie met de kinderen heeft. Wienen zei iets verfrissends: ‘Stel niet continu dat kind centraal. Stel de groep en de interacties centraal. Geef het kind soms ook wat het níét nodig heeft.’

Volgens Wienen leidt de nu gebruikelijke gerichtheid op individuele prestaties en speciale kenmerken van ieder kind, waarbij afwijkingen worden afgemeten aan het gemiddelde, tot een medicalisering van het onderwijs en het naar beneden stellen van verwachtingen. Bij afwijkingen wordt snel specialistische hulp gezocht en ja, dan blijken kinderen vaak een leer- of gedragsstoornis te hebben. Die bepaalt weer de verwachtingen van de leerkracht en het zelfbeeld van het kind.

Wienen vindt dat niet de hyperindividuele ‘leerbehoefte’ van een kind en diens hoogstpersoonlijke leerpad het uitgangspunt moeten zijn, maar de kwaliteit van het onderwijs aan de hele klas. Bedenk hoe je iedereen goed onderwijs kunt bieden en heb hoge verwachtingen van álle kinderen. ‘Inclusief’ onderwijs, waarbij iedereen aan zijn trekken komt, ook ‘drukke’ of afwijkende kinderen, is volgens hem ‘allereerst gewoon heel goed onderwijs’.

Het is een advies naar mijn hart en een geluid dat je zelden nog hoort, al weet ik ook wel dat ‘gewoon goed onderwijs’ geven zo makkelijk nog niet is. Maar het is zinvol om de marge van ‘normaal’ weer eens wat op te rekken. Wienen is iemand uit de school van Laura Batstra, die tien jaar geleden ophef genereerde met haar boek Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen. Als psycholoog zag ze het diagnose-opdrijvende effect van veelvuldig testen. Nu is ze hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, maar nog altijd pleit ze ervoor problemen in de vertrouwde omgeving op te lossen. Zij was copromotor bij Wienens proefschrift.

Leren, sommen maken, samen spelen en sporten, die routine is geruststellend. We weten niet hoe lang de Oekraïense kinderen blijven en of ze Nederlands moeten leren. Maar dat ze hartelijk worden opgenomen in een groep, waar ze gezien worden en zich veilig voelen, is van levensbelang. Zoals voor alle kinderen.