Een Achterhoekse boerenzoon die niet van geitenpaadjes houdt

Johan Vollenbroek (73) is een Achterhoekse boerenzoon die vanwege een dienstverband bij Honig alles weet van soep en deegwaren, een voormalig atleet en de voorzitter van het milieuadviesbureau MOB. In die laatste functie is hij de luis in de pels van de Nederlandse overheid. Hij zette in 2019 het stikstofprobleem op de kaart toen de Raad van State op zijn initiatief het Programma Aanpak Stikstof afschoot. Sindsdien bedenkt de regering steeds nieuwe oplossingen voor het stikstofprobleem, waarop Vollenbroek een rechtszaak begint (die hij steevast wint), waarna de overheid weer een nieuw plannetje moet bedenken. Dat stramien voltrok zich deze week andermaal toen Vollenbroek en MOB gelijk kregen van de Raad van State, het Porthos-project – CO2 opbergen in lege gasvelden – (voorlopig) van tafel ging en en passant de ‘bouwvrijstelling’ werd afgekeurd.

Je zou Vollenbroek een dwarsligger kunnen noemen, maar hij is meer een chemicus met juridische belangstelling die de plannen van de overheid toetst aan de door de overheid zelf gemaakte wetten. Als hij een rechtszaak begint, is hij altijd heel beleefd: hij waarschuwt de regering van tevoren dat ze nat zal gaan als ze het beleid niet verandert.

Vervolgens gaat de regering inderdaad nat en heb je de poppen aan het dansen. Doordat de Raad van State de ‘bouwvrijstelling’ – tijdens de bouwfase van projecten is geen vergunning nodig – afkeurde, ‘gaat heel Nederland op slot’, stond er dreigend in alle kranten. Dat valt wel mee, maar je kunt nu al vaststellen dat het ambitieuze plan van Hugo de Jonge om voor 2030 900 duizend woningen te bouwen de prullenbak in kan.

Dat het woningtekort op korte termijn niet zal worden opgelost, is niet de schuld van Vollenbroek, maar van een kabinet dat zich niet houdt aan de eigen wetgeving: 55 procent reductie van de stikstofuitstoot voor 2030. In plaats van duidelijke plannen maken om dat doel te bereiken zoekt de overheid voortdurend naar wat iedereen verhullend ‘geitenpaadjes’ noemt, maar wat in feite laf ontwijkgedrag is, bedoeld om alles bij het oude te kunnen laten.

Vooral voor de boeren.

Want voor die beroepsgroep wringt het kabinet zich in alle bochten, gaat het door de knieën en slijmt het zich een ongeluk, om ruzie maar te vermijden. Daarom is het akkoord gegaan met de benoeming van bewindslieden met een rubberen ruggegraat.

Eerst kwam Henk Staghouwer (CU) naar Den Haag, maar hem werd de problematiek al snel te machtig. Staghouwer werd vervangen door Piet Adema (ook CU), die afgelopen dinsdag in Drachten tegenover een groep boeren verklaarde dat hij niet van plan was ‘dogmatisch’ vast te houden aan de in de wet vastgelegde streefdatum voor de gewenste stikstofreductie.

‘Dogmatisch’ is een woord dat eerder in hetzelfde verband werd gebruikt door CDA-aanvoerder Wopke Hoekstra. Het is bedoeld om jezelf neer te zetten als een niet-dogmatisch denker, maar in werkelijkheid betekent het dat je tot alles bereid bent om de boerenachterban te behagen. Volgens Adema was hij met zijn uitspraken geheel in lijn met Johan Remkes, wiens laatste rapport zo langzamerhand meer gewicht heeft gekregen dan de wet.

‘Als er maar één tractor de snelweg op jakkert, staat het kabinet weer te bibberen’, zei Vollenbroek daarover donderdag in NRC. Hij had gelijk, het gemotoriseerde boerenleger bezorgt ze in Den Haag nachtmerries. Telkens wanneer de slapjanussen in het kabinet de boeren stroop om de mond smeren, wordt de positie van de moedige minister van Stikstof Christianne van der Wal moeilijker.

Vollenbroek: ‘Uiteindelijk hebben de ministers onvoldoende ruggegraat, moed en visie om de veehouderij aan te passen.’

Lafheid regeert; moed, daar ontbreekt het aan.