Mijn oudste zoon – die ik lang mijn petekind noemde, maar alles is fluïde – moest voor school samen met klasgenoten een week een hotel-restaurant runnen. De hotelschool, een voor schrijvers fascinerende subcultuur.

Om de zoon te ondersteunen zou ik er op een avond gaan eten, overnachten had hij sterk afgeraden. Ook had hij een uur van tevoren gebeld: ‘Kom niet, de vis is mislukt.’ (Hij had de leiding in de keuken, daar heeft hij zijn paradijs gevonden.) Ik antwoordde: ‘We nemen wel onze eigen vis mee.’

Met drie moten kabeljauw reden we erheen. Een aardig restaurantconcept: ‘Neem je vis mee, wij maken er wat van.’

Het geheel speelde zich af in Noordwijk in een jeugdherberg, tegenwoordig Stayokay genaamd. In de eetzaal was het drukker dan ik had verwacht. We kregen een tafeltje onder een kerstboom, naast de uitgang. Een leraar liep rond, een mengeling van trots en zorg op zijn gezicht. Ook dat is fluïditeit.

Vrijwel meteen kwam een jongen naar ons tafeltje die vroeg: ‘Zin in een goocheltruc?’

‘Ben jij van de hotelschool?’ vroeg ik.

‘Nee,’ zei hij, ‘maar ik hoop mijn geld te verdienen als goochelaar.’

De beroepsgoochelaar heeft altijd mijn interesse gehad, niet de wereldberoemde, juist de goochelaar die feesten en partijen aandoet, vechtend tegen armoede.

De jongen goochelde vakkundig met speelkaarten. Stiekem hoop ik dat het doormidden zagen van een klant om die vervolgens weer aan elkaar te goochelen tot het standaardrepertoire van de goochelaar behoort, maar ik begreep ook dat de Stayokay geen plek was voor dergelijke trucs. De goochelaar gaf ons zijn visitekaartje, daar stond op dat hij Nick van Uffelen heette.

Hierna ging een man met het uiterlijk van een havenarbeider (herinneringen aan Lee Towers kwamen boven) het Nederlandse levenslied zingen. De goochelaar verdween in de hossende massa. Ik heb hem niet meer teruggezien.