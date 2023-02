Een aardbeving zou ons wakker houden na de presentatie van het rapport gaswinning

Vrijdagmiddag om twaalf uur wordt in Boerderij De Diek’n, een feest- en vergadercentrum en tevens B&B in Zeerijp, het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen gepresenteerd. Zeerijp is een dorp van ongeveer 500 inwoners en 220 woningen. De meerderheid van die huizen is beschadigd door de door gaswinning veroorzaakte aardbevingen, waaronder een hele stevige van 3.4 op de schaal van Richter op 8 januari 2018. Van vier woningen is het herstel voltooid. Het is dus een goede en symbolische keuze geweest om het rapport in Zeerijp te presenteren.

De schijnwerpers van het nieuws zijn zodoende vrijdagmiddag heel even gericht op het oeroude dorp, vermaard vanwege de sage van Het Riepster Licht, voetbalclub De Fivel (middenmoter in de vierde klasse C) en kunstschilder Reggi Scherpbier (1910-1991) – inmiddels ook behoorlijk in de vergetelheid geraakt. Er is in De Diek’n ruimte voor honderd aanwezigen, dus helaas is er geen plaats voor mensen uit het dorp.

Het rapport van de commissie is het voorlopige eindpunt van het Groningse aardbevingsdrama, dat vlees op de botten kreeg met de zware beving in Huizinge, 7 kilometer ten westen van Zeerijp, op 16 augustus 2012. Sindsdien is het drama niet uit het nieuws geweest. Niet eens vanwege de regelmatige bevingen, maar vooral doordat het maar niet lukte de daardoor ontstane schade aan de huizen fatsoenlijk af te wikkelen.

In de loop der jaren is er voor het schadeherstel wel een indrukwekkende bureaucratie opgebouwd. Die is goed voor de werkgelegenheid in Groningen: inmiddels hebben 1.300 mensen een baan gevonden in dit apparaat – bouwvakkers niet meegerekend. Er wachten nog duizenden huizen op inspectie en eventuele versterking, dus ook nadat het eindrapport van de commissie in een diepe la is verdwenen, gaat voor de Groningers het drama nog wel even door.

Alle slachtoffers hebben inmiddels hun verhaal gedaan, in kranten, op radio of tv. Het kwam in grote lijnen steeds op hetzelfde neer: de gekmakende bureaucratie en de enorme traagheid van het herstelproces. Nu is de einddatum waarop alles klaar moet zijn vastgesteld op 2028, maar iedereen weet dat ook dit niet zal lukken.

Wat er precies in het eindrapport staat, na de interviews met talloze betrokkenen achter gesloten deuren en de openbare verhoren van 69 gedupeerden, politici, bestuurders en ambtenaren én premier Rutte, zal blijken. Maar het verhaal staat vast: dat gaat over de onmacht van de overheid om een op zich overzichtelijk probleem op te lossen. Het geld is er. De wil, mag je aannemen, ook. En toch lukt het niet en lijkt het meer op een georganiseerde poging duizenden mensen krankzinnig te maken dan op een efficiënte hersteloperatie. De voorzitter van het na ellenlang gesteggel herbouwde dorpshuis van Zeerijp zei het in Trouw zo: ‘Ze willen wel, maar ze krijgen het gewoon niet voor elkaar.’

De leden van de enquêtecommissie gaan vrijdagmiddag na afloop van de presentatie voor de verandering weer eens in gesprek met gedupeerde inwoners van het ‘aardbevingsgebied’. Dat die dat nog willen, is op zich al een teken dat ze zijn sufgeluld.

Het gevaar dreigt dat met het eindrapport ook het probleem wordt opgeborgen en uit het nieuws verdwijnt: na tien jaar zijn we er wel klaar mee. Daarom zou het goed zijn als vrijdagmiddag om twaalf uur een beving van 3.1 op de schaal van Richter boerderij De Diek’n treft – blijft iedereen nog even bij de les.