Voor de tweede keer in nog geen twee jaar zijn we zelf hoofdonderwerp van het nieuws. Eind 2021 gebeurde dat toen onze Moskou-correspondent Tom Vennink Rusland werd uitgezet, zonder dat ons duidelijk werd waarom. Dat was een harde klap voor Tom en voor ons. Vorige week bleek dat het nog erger kan: Evan Gershkovich, correspondent voor The Wall Street Journal, werd opgepakt omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan spionage. Hem hangt een jarenlange gevangenisstraf boven het hoofd. Eens te meer blijkt dat autocratische regimes nergens meer voor terugdeinzen bij het muilkorven van de vrije, kritische journalistiek.

Marije Vlaskamp, onze voormalige correspondent in China, merkte vorig najaar dat de intimidatie niet ophoudt bij de Chinese grens. Vandaag kunt u lezen hoe zij werd bedreigd en geïntimideerd in de hoop dat ze met haar kritische artikelen over China zou stoppen. Het is verbijsterend en onacceptabel dat dit op Nederlands grondgebied gebeurt. We beschouwen dit als een aanval op de vrije journalistiek in Nederland en daarmee op de democratie.

Onze ombudsman Jeroen Trommelen zou volgende week zijn laatste rubriek schrijven en daarin afscheid van u nemen, maar vanwege een conflict over een hoofdredactionele ingreep heeft hij besloten voortijdig het werk neer te leggen en zijn ontslag in te dienen. De hoofdredactie wilde niet dat de pensionering van een andere collega werd aangekondigd in zijn rubriek, omdat de Ombudsman noch wij dat met die collega hadden overlegd. Die informatie, een personeelskwestie, is daarom – naar de hoofdredactie meende in overleg – verwijderd. Trommelen vond deze ingreep onacceptabel. De informatie werd volgens hem gegeven in antwoord op vragen van lezers, hij vond dat hij die lezers dit feit daarom niet kon onthouden.

Een nieuwe Ombudsman of -vrouw hebben we nog niet. We weten ook niet zeker of we het instituut in zijn huidige vorm in stand willen houden. We vinden het heel belangrijk om verantwoording af te leggen, we vinden het ook heel belangrijk dat onze berichtgeving kritisch tegen het licht wordt gehouden, in de eigen krant, maar hoe we dat gaan doen is nog onderwerp van discussie. Ik houd u op de hoogte.

Vanaf deze week zal ik voorlopig zelf weer wekelijks verantwoording afleggen over onze journalistiek. Als u sommige journalistieke keuzen niet begrijpt of verhalen niet overtuigend vindt, kunt u zich direct tot mij richten.