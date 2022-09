Een 40-urige werkweek per persoon is volkomen achterhaald

Een jonge moeder werkt thuis in tijd van corona. Haar partner heeft papadag. Beeld Patricia Rehe / HH

We gaan terug in de tijd met het artikel over deeltijdwerk. Onderzoeker Wil Portegijs wil voor de oplossing van personeelstekorten in deeltijd werkende moeders prikkelen tot meer arbeidsdeelname. Waarom geen woord over vaders? Moeders kunnen meer werken als zij hun andere verantwoordelijkheden (mantelzorg, opvoeding kinderen) kunnen delen met vaders. De vraag moet zijn hoe mannen hiertoe kunnen worden geprikkeld. Daar heeft het kabinet zich onlangs over uitgesproken: gratis kinderopvang en betaald ouderschapsverlof voor beiden moeten het makkelijker maken de zorgtaken eerlijk te verdelen.

De oplettende lezer ziet direct dat het arbeidspotentieel dan niet toeneemt: onderaan de streep wordt er niet méér gewerkt. De 40-urige werkweek stamt uit de tijd dat de ene ouder zich volledig kon wijden aan betaald werk, omdat de andere in die 40 uur al het andere werk voor haar rekening nam. Nu beide partners betaald werken is de 40-urige werkweek per persoon een totaal achterhaald ideaal.

Imke Wojakowski, Amsterdam



Transitie

In de lucht staat een vogel. Hij fladdert hevig, maar komt niet vooruit. Zijn roodbruine rug steekt scherp af tegen de helderblauwe lucht. Het valt op dat zijn kop niet beweegt. Wat zal hij zien? Houdt hij een prooi in de gaten? Zijn inspanning is groot. Ik herken het.

Het gevecht waar ik de afgelopen jaren doorheen ben gegaan, was hevig. Mijn vleugels klapperden van pijn en verdriet. De pijn dat een ander zeggenschap heeft over jou. Dat andermans mening bepalend is voor jouw bestaan. Die frustratie, die wanhoop, het kleeft als teer aan me. Ik bekijk mijn armen en voel de zwaarte. ‘De transitie ligt achter je, het is gedaan!’, herhaal ik tegen mezelf. Ik schud mijn armen heen en weer om het zwart van me af te slaan. Hoe kan niet worden begrepen, dat zij die de macht hebben, geen weet maar wel het laatste woord hebben? Ik kijk omhoog naar de torenvalk. Ik strek mijn armen en voel de koele wind langs mijn jas gaan. Ik bid mee.

Boaz van den Oever (25), Arnhem

Weilandenbouw

Zijn we vergeetachtig of lui? In de jaren ’80 had minister Jan Pronk het al over een rode lijn om gemeenten en de dozen in het weiland. Hij voorzag dat gemeenten groeistuipen zouden krijgen en was al vroeg bezig met de inzichten van de Club van Rome. De ‘rode lijn’ was hierop gebaseerd: zuinig zijn op onze ruimte.

Vele zaken in de publieke ruimte werden veronachtzaamd en het vrijemarktdenken omarmd. De gemeenten waren de klos: het rijk kortte ze met het gemeentefonds en de gemeente had als enige inkomstenbron nog de onroerendgoedbelasting en de verkoop van gemeentegrond. Dat levert nog steeds veel problemen op, zoals ruimteverlies in de weilanden.

C. Hoppenbrouwer, IJmuiden

Integer

Ik sluit me aan bij Willem Dekker : ook ik ben wantrouwig over het ‘kwijtraken’ van rapporten (en filmrolletjes). Ik zie dit als variant op bestuurders die elkaar de hand boven het hoofd houden.

OCW-minister Robbert Dijkgraaf is voor mij van zijn voetstuk gevallen. Onbegrijpelijk dat hij secretaris-generaal Marjan Hammersma gewoon laat zitten. Je zult maar werken voor zo’n ministerie, met zo’n onbetrouwbare manager. Die voerde het gesprek met de klokkenluider alleen, zonder notulist. Tegen alle adviezen in. Terwijl toen nog verborgen was dat ze bevriend was met de persoon die de klacht betrof. Ik weet niet waarom Dijkgraaf haar integer noemt.

Henk Tannemaat, Nijmegen

Kabel

In het stuk over de gesaboteerde Nord Stream pijpleiding wordt één eerder incident in 2021 gemeld waarbij een onderzeekabel was doorgesneden .

Echter, de Britten waren er ruim honderd jaar eerder al bij. Kort na het uitbreken van WOI in 1914 sneden ze bijna alle Duitse communicatiekabels op de zeebodem af. Ze lieten er ééntje intact, om vervolgens af te kunnen luisteren. Het beroemde Zimmermann-telegram werd zo onderschept.

Erik Jansen, Valkenswaard

Troost

Onlangs dronken we een kop koffie bij Hotel van der Werff op Schiermonnikoog, wel gewoon filterkoffie (Cappuccino-index, 29/9). Afrekenen? 2 x 80 cent meneer.

Johan Bulk, Kleine Huisjes