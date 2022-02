Een 2G-debat zou op dit moment precies het verkeerde signaal zijn

Het weren van ongevaccineerde mensen is een noodmaatregel die niet past bij deze fase waarin de overheid zich juist moet terugtrekken.

Terwijl minister Kuipers wordt bestookt met de roep om een langetermijnstrategie voor de omgang met corona, schoof hij donderdag de strategie van zijn voorganger op de lange baan. Want voor zover Hugo de Jonge al aan de lange termijn was toegekomen, speelde ‘2G’ daarin een cruciale rol. De Jonge zag een samenleving voor zich die open zou kunnen met behulp van de aangescherpte QR-codes: alleen nog toegang tot drukke locaties met een bewijs van genezing of vaccinatie.

De snelle teloorgang van dat idee kan niet los worden gezien van de ontwikkeling van het virus. Rond de Kerst was de veronderstelling nog dat vaccinatie het risico op besmetting aanzienlijk verkleinde. Een strikter toegangsbeleid zou de omloopsnelheid van het virus kunnen afremmen. Bovendien werden de intensivecareafdelingen overspoeld met ongevaccineerde mensen. Vandaar het idee dat het nut kon hebben hen zoveel mogelijk weg te houden van de risicolocaties.

Vertrouwen tussen burger en overheid

Beide veronderstellingen zijn snel ingehaald door de realiteit. De huidige besmettingsgolf is ook met vaccins niet meer te stoppen. En patiënten zonder vaccin belanden nog steeds relatief vaak in een ic-bed, maar toch niet meer zo vaak dat de zorg ontwricht raakt.

Hoewel Kuipers nu pas op de plaats maakt, haalt hij het plan niet van tafel. Hij houdt vol dat 2G misschien, op termijn, toch nog van pas kan komen. Wellicht is dat waar, maar in deze fase van de pandemie is er een groter belang: het vertrouwen tussen burger en overheid. Dat is sinds maart 2020 zwaar op de proef gesteld omdat de overheid diep ingreep in de persoonlijke levenssfeer. Veruit de meeste Nederlanders accepteerden het gelaten, maar alleen vanwege de dreigende ontwrichting van de zorg. Nu die dreiging wegvalt, is het zaak dat de overheid zich weer zo snel mogelijk uit de voeten maakt. Elke indruk moet worden vermeden dat andere motieven dan de volksgezondheid een rol spelen.

Alleen een minister die weet wanneer hij zich moet terugtrekken, behoudt het vertrouwen en het draagvlak dat hij op een later moment nodig kan hebben als de situatie toch weer om ingrijpen vraagt. Het debat tussen Kuipers en de Kamer dient daarom nu snel te gaan over de vraag of het huidige QR-toegangsbeleid überhaupt nog wel gepast is. Voor een verdere verscherping naar 2G is dit zeker niet het moment.