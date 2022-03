Economisch bombardement moet Poetin tot inkeer brengen, maar kan zijn positie ook juist verharden

Na de brute invasie van Oekraïne door Rusland, slaat de Westerse wereld hard terug met economische wapens. Wat begon met sancties, ontwikkelt zich snel tot een totale economische en financiële boycot.

Tot afgelopen weekend werd het afsluiten van Rusland van het internationale betalingssysteem Swift beschouwd als de ‘nucleaire optie’, de allerzwaarste economische sanctie die de Westerse wereld achter de hand had om Rusland op de knieën te dwingen. Inmiddels blijkt dat de Centrale Banken de beschikking hebben over een nog zwaarder wapen: het bevriezen van Russische valutareserves. Hiermee kan de Russische munteenheid, de roebel, zo bleek begin deze week, in een klap bijna waardeloos worden gemaakt.

Waar Vladimir Poetin op het slagveld inmiddels zijn meest dodelijke militaire wapens inzet, zoals vacuüm- en clusterbommen, zet de Westerse wereld de zwaarste economische wapens in. Het begon met sancties, maar de situatie ontwikkelt zich snel tot een totale economische en financiële boycot. Bedrijven, organisaties en instellingen wachten niet meer op het afkondigen van sancties, maar trekken zich zelfstandig terug. Eergisteren oliebedrijf Shell, gisteren containerbedrijf Maersk, en er zullen er ongetwijfeld nog vele volgen.

Tot dit weekend leek Vladimir Poetin financieel onaantastbaar. Dankzij de olie- en gasinkomsten had hij de afgelopen jaren omvangrijke valutareserves opgebouwd. Hiermee zou hij economische sancties de eerste tijd makkelijk kunnen doorstaan, was de gedachte. Vergeten werd dat deze reserves deels in het buitenland waren ondergebracht, bij de Europese Centrale Bank en de Fed: het Amerikaanse stelsel van Centrale Banken. Die kunnen ertoe besluiten de valutareserves niet vrij te geven.

Voor Centrale Banken is het normaal gesproken taboe om op deze manier politiek te bedrijven. De Fed deed het voor zover bekend slechts een keer eerder, in 1979, toen Iran Amerikaanse diplomaten gijzelde. Overigens met weinig effect omdat Iran tegelijkertijd genoeg olie verkocht om de economie overeind te houden.

Voor Rusland lijkt de ingreep wel desastreus uit te pakken. De roebel is in vrije val beland, en de Russische Centrale Bank heeft blijkbaar niet voldoende valuta beschikbaar om steunaankopen te doen. Een astronomische renteverhoging heeft ook niets uitgehaald. De import van goederen, waarop de Russische economie voor een groot deel draait, wordt door de val van de roebel onbetaalbaar. Een implosie van de Russische economie dreigt, wat tot onnoemlijk veel leed onder de Russische bevolking zal leiden.

De hoop is dat dit economisch bombardement Vladimir Poetin tot inkeer brengt, dat hij zijn bevolking niet zo wil laten lijden, maar gevreesd moet worden dat zijn positie alleen maar zal verharden. De Russische president is een meester in de provocatie en de manipulatie, maar niet in het compromis of de terugtrekkende beweging.

Toen het Westen aankondigde dat het de figuurlijke nucleaire optie in zou zetten (het afkoppelen van Swift) interpreteerde de Russische president dit vrij letterlijk en antwoordde met de mededeling dat hij zijn nucleaire troepen in gereedheid bracht. De eenheid die de rest van de wereld tentoonspreidt in antwoord op de aanval op Oekraïne is indrukwekkend, maar biedt geen enkele garantie dat deze oorlog niet nog dramatischer gaat aflopen.