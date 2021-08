Ecologen, negeer de opwarming van de aarde niet

Amfibische woningen drijven door hoog water bij Maasbommel, 19 juli. Beeld Marcel van den Bergh / VK

Radicale ecologen komen door de recente overstromingen extra in beweging. Zij betogen dat met beter landgebruik en meer biodiversiteit de grote hoeveelheden water minder schade zullen veroorzaken. Het is een waardevolle opvatting. Maar alarmerend genoeg gaan diezelfde ecologen zo op in hun missie dat ze de veroorzaking van groei in aantal en hevigheid van regenbuien vergeten of zelfs ontkennen. Ze benadrukken alleen het verkeerd omgaan met de natuur. Zij gaan eraan voorbij dat opwarming van het systeem aarde een belangrijke oorzaak van de problemen is. Daarmee verstrekken zij een voedingsbodem voor klimaatontkenners.

Ze verbinden zich bedoeld of onbedoeld met het argument dat zelfs als we stoppen met alle uitstoot van klimaatgassen, de opwarming nog lang zal doorgaan. De enorme inspanningen nodig voor vermindering van die uitstoot zouden dan eigenlijk overbodig zijn. De resterende middelen kunnen we allemaal voor aanpassing gebruiken.

Als tegenargument in deze oude discussie geldt dat we onze aandacht zowel kunnen richten op de belangen van ons nageslacht als op aanpassingen aan de huidige gevolgen van de opwarming. Het is een pleidooi voor emotioneel volwassen denken in termen van en-en. De radicale ecologen kiezen in hun of-of-denken voor de korte termijn ten koste van langetermijnbelangen.

Ook ik verbaas mij al jaren over hoe respectloos de NPO omgaat met haar luisteraars (Column Jean-Pierre Geelen, 31 juli). Iedere keer opnieuw vind ik het onfatsoenlijk wanneer er ingebroken wordt met sportgeschreeuw in een programma waarnaar ik aan het luisteren ben. De NPO gaat er blijkbaar vanuit dat sport boven alles gaat. Hoeveel luisteraars zijn het hiermee eens vraag ik mij af en waarom geen aparte sportzender of een combinatie met NPO 2 of NPO 3? Waar is de verdeling tussen de drie zenders op gebaseerd? Een degelijk luisteraarsonderzoek? NPO-radio helpt zichzelf om zeep: zelfs trouwe luisteraars haken op deze manier af.

Komkommertijd maar nooit voor sport; gloeiend eens met Jean-Pierre Geelen. NPO 1 nieuws- en sportzender? De nieuwsluisteraar delft altijd het onderspit. We houden hier ons hart al vast als een voetbalwedstrijd ontaardt in een verlenging van twee keer 15 minuten en later met strafschoppen moet worden beslist. Tot diep in Met het oog op morgen houdt het gekakel aan. Ooit gehoord dat ‘Het oog’ wordt gecompenseerd voor verloren zendtijd? Ik geloof niet meer in sprookjes. De uitgenodigde gasten die noodgedwongen moeten worden afgevoerd vast ook niet.

Troost je Jean-Pierre. De Olympische Spelen zijn volgende week voorbij. De klimaatcrisis voorlopig niet. Blijf hiertegen ageren, maar laat de sportliefhebber nog even genieten. Vergeet de radio, maak een wandeling in de natuur. Nu kan het nog.

Foute kop op de voorpagina van de krant zaterdag 31 juli. ‘Nederlands gay stel dat burenbonje kreeg in Frankrijk’. We willen toch dat lhbtqi net zo gewoon is als hetero? Bij een hetero-stel wordt ook niet ‘hetero’ vermeld, dus waarom hier wel? Dit had iedereen kunnen overkomen.

De afkorting lhbtq+ voor diversiteit wijzigt geregeld. Om niemand uit te sluiten is er een + aan de afkorting toegevoegd, maar waar die precies voor staat? Ik stel voor het voortaan over de DG (divers geaarde) gemeenschap te hebben, voor alle mensen die niet hetero zijn. Of worden hetero’s ook een minderheidsgroep? Bij hetero’s zijn er trouwens ook weer subgroepen, zoals SM-liefhebbers en mensen die het wel of juist niet met Andries Knevel willen doen. Dus, DG graag, of een prijsvraag voor een andere of betere naam.

Tomás Pueyo (Wetenschap, 31 juli) heeft groot gelijk dat men in de Westerse landen wel erg vrijblijvend is met het naleven van de corona beperkende maatregelen. Rijden door rood licht ’s nachts op een weg zonder verkeer wordt strenger bestraft dan vereiste quarantaine ontlopen of valse testbewijzen tonen. Is men zich nog steeds niet bewust van de ernst van de epidemie?

Graag wil ik Raymond Rutting een compliment geven voor zijn prachtige plaat van de Ever Given (30 juli).

