ECB-vergadering in Nederland? Stop met deze dure schoolreisjes

Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en premier Rutte in het Rijksmuseum, tijdens een diner ter gelegenheid van de tweedaagse beleidsvergadering van de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank. Beeld Brunopress

Brief van de dag

Het is een leuk idee om de periodieke vergaderingen van de Europese Centrale Bank twee keer per jaar niet op het hoofdkantoor in Frankfurt te houden maar in een land uit de eurozone. Een van de doelen daarvan zou zijn om te laten blijken dat de ECB er voor de bevolking van die ­diverse landen is.

Dat is leuk gevonden, maar als ik lees hoe het georganiseerd is, word ik toch een stuk minder vrolijk. Eerst vergaderen in het luxe hotel The Grand en ’s avonds een diner met het koninklijk paar en premier Rutte in het Rijksmuseum. Afgezien van wat mensen die dit schouderophalend in de krant lezen en de mensen die betrokken zijn bij deze poppenkast, vermoed ik dat meer dan 95 procent van de bevolking hier niets van meekrijgt.

Ik vind dat die mensen gewoon hun werk moeten doen, dat dit prima in Frankfurt kan en dat ze dit soort dure schoolreisjes achterwege moeten laten. Daarnaast denk ik dat Rutte beter werk kan maken van het oplossen van grote problemen in Nederland dan dat hij belangrijk gaat lopen doen bij buitenlandse hotemetoten.

Albert Willem Knop, Horn

Fusie

Naar aanleiding van Sander Donkers’ prachtige ‘150’ van 8 juni het volgende idee: laten alle pro-fusieleden van PvdA en GroenLinks met elkaar fuseren. Als dan alle anti-fusieleden dat ook doen is alles opgelost en toch weer bij het oude. Win-win.

Maarten Versteegh, Doesburg

Ontheemden

Je kunt de Partij van de Arbeid wel opheffen, maar de sociaal-democratie als beweging voor het streven naar een eerlijkere en betere wereld de nek omdraaien kun je niet. Wel kun je mensen hun politieke onderdak ontnemen en ze naar het woud der ontheemden zenden...

Redmar Kooistra, Woerden

Plasje

Nu zo langzamerhand alle PvdA-prominenten een plasje hebben gedaan over een eventuele fusie met GroenLinks, voel ik, gewoon lid, de behoefte ook een plasje te doen; stop nu eindelijk eens met zeiken en ga voor die gezamenlijke Eerste Kamerfractie.

Stan van Eck, fractievoorzitter PvdA Hoogeveen, Pesse

Sportklimaat

Bureau Berenschot berekent voor NOC*NSF dat een veilig sportklimaat minstens 16 miljoen euro per jaar kost. Dat is natuurlijk onzin. Het kost vooral een enorme inspanning om de topsportwaanzin met alle milliseconden en millimeters uit de hoofden te praten en er sportplezier voor in de plaats te krijgen.

Dat plezier kan alleen bestaan als het niet valt of staat bij sjieke accommodaties, technische ondersteuning (tenzij je parasporter bent), doping of geestelijke en lichamelijke druk. Als je prestatie ten koste gaat van jezelf of een ander, is hij niets waard.

Als je begeleiding ten koste gaat van de sporter, ben je als trainer of coach niets waard. Dan werk je alleen mee aan de waanzin.

Mark Molenaar, jeugdtrainer bij U-Track, Utrecht

Vrije dagen

Julien Althuisius geeft de aftrap voor een discussie die de betrokkenheid bij ontwikkelingen in de samenleving een mooie impuls kan geven, zoals Ludo Grégoire bewijst. Niets vinden mensen zo heilig als vrije dagen, maar waarom nieuwe dagen verzinnen? Wat mij betreft mogen 8 maart (Internationale Vrouwendag) en 1 mei (Dag van de Arbeid) gevierd worden. Beide dagen zijn wereldwijd nog steeds zeer urgent vanwege de maatschappelijke achterstand van vrouwen respectievelijk loonslaven.

Wat Nederland betreft mogen daar 5 mei (Bevrijdingsdag) en 1 juli (Ketikoti, afschaffing van de slavernij) bij. Kerst als viering van licht in de donkerste dagen van het jaar mag blijven, net als Nieuwjaarsdag.

Truus Rozemond, Utrecht

Nederlands

Het is niet gek om de nationale feestdagen te heroverwegen. Zelfs als een grote meerderheid van de bevolking zich nog betrokken zou voelen bij de betekenis van Kerst, Pasen en Pinksteren, dan nog is een dubbele feestdag voor elk een beetje overdreven.

Alleen, de keuze voor een ‘Dag van het Nederlands’ als onderdeel van onze nationale identiteit lijkt mij misplaatst. Nederland heeft vier officiële talen (Fries, Papiaments, Engels en Nederlands), in sommige delen zijn ‘Koninklijke’ en ‘Marechaussee’ de eerste en ook enige Nederlandse woorden. En daarnaast zijn er veel Nederlanders die met recht hechten aan hun moedertaal, ook als die geen officiële Nederlandse taal is.

Met een ‘Dag van het Nederlands’ verbind je niet, maar verdeel je. De gedachte ‘één land, één taal’ is net zo achterhaald als de suggestie dat een koningshuis verbindend zou zijn. Nederlands als gebruiksvoorwerp overleeft ook zonder een dag. En zo niet, so what?

Ameling Algra, Den Haag