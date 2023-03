E-consult: ‘Graag een verwijsbrief voor de logopedist met de datum van gister (we zijn al geweest)’

Sinds de coronapandemie is het gebruik van digitale toepassingen in de gezondheidszorg in een stroomversnelling geraakt. Ook bij huisartspraktijken zijn beeldbellen, digitale triage, e-consulten en thuismonitoring steeds meer onderdeel geworden van de dagelijkse praktijkvoering. Maar waar velen die áán de zorg werken heilig lijken te geloven in zorg op afstand, zijn mensen die ín de zorg werken vaak sceptischer.

Laat ik aan de hand van wat verzamelde en soms ook vermakelijke e-consulten uitleggen waarom: ‘Dokter, welke anti-rimpelcrème is het beste?’ ‘Waar kan ik een goed toetsenbord kopen voor mijn computer?’ ‘Doet u mij maar een bloedtest. Op alles.’ ‘Wij gaan een houtkachel kopen voor binnen. Hebben jullie adviezen ten aanzien van welke veilig zijn voor kinderen?’ ‘Graag een verwijsbrief voor de logopedist met de datum van gister (we zijn al geweest).’ ‘Ik sta nu bij de drogist (met foto van het schap) welk merk vochtig toiletpapier is het beste?’ ‘Kunt u even wat vragen beantwoorden over pijnstillers? Ik maak er een profielwerkstuk over (gevolgd door twintig vragen).’ ‘Graag doorgeven aan de praktijkondersteuner dat ik een kwartiertje later ben.’ ‘Vandaag graag de medicijnen laten bezorgen.’

OVER DE AUTEUR Danka Stuijver werkt als huisarts. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Rinske van de Goor.

En de e-consulten uit het buitenland: ‘We zijn nu in Disneyland en de rijen zijn erg lang. Graag een medische verklaring sturen, want ik kan met mijn spataders niet zo lang in de rij staan.’ ‘Ik ben in Spanje en ben door mijn rug gegaan. Graag een verwijzing maken voor een lokale fysiotherapeut en recept voor pijnstilling faxen en een verwijzing maken voor de neuroloog in Nederland want dan sta ik alvast op de wachtlijst.’ ‘Mijn rug is verbrand door de zon op Curaçao (zie foto) welke aftersun moet ik halen en hoe vaak moet ik het smeren?’ ‘Ik zit in Thailand en heb nu drie dagen buikpijn met diarree en koorts. Ik wil niet naar een lokale arts want dat is heel duur. Welke antibiotica moet ik hebben?’

Vooropgesteld: er kleven veel voordelen aan digitalisering in de gezondheidszorg. Ik ben ook heel benieuwd wat Artificial Intelligence (AI) ons zal brengen en sta open voor slimme zorg-op-afstandinitiatieven. Toch moeten we ook kritisch blijven. Bovenstaande

e-consultvragen illustreren het drempelverlagende effect van digitale zorg.

Ook laten ze zien dat dat, hoewel bedacht als een vervanging en niet als uitbreiding van traditionele zorg, vaak leiden tot nieuwe zorgvragen in plaats van antwoord te geven op de bestaande zorgvraag. Daarbij bestaat ook het risico dat de kloof groeit tussen mensen met meer of minder digitale vaardigheden.

De Universiteit van Maastricht deed onlangs, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, onderzoek naar de effectiviteit van digitale huisartsenzorg. De onderzoekers vonden geen bewijs dat digitale zorg (kosten)effectief is, de werkdruk verlaagt of helpt om personeelstekorten in de (huisartsen)zorg te verminderen. Dat geeft te denken. Is het leveren van digitale zorg de afgelopen jaren niet te veel een doel op zichzelf geworden of een service in plaats van een middel om in tijden van groeiende tekorten toch passende zorg te leveren?

Natuurlijk zijn er ook geslaagde voorbeelden van zorg-op-afstandinitiatieven. Ik noem tele-hartrevalidatie en de zorg voor patiënten met neurologische aandoeningen, voor wie een bezoek aan het ziekenhuis erg belastend is. Mensen met slaapstoornissen kunnen in bed een speciaal horloge dragen dat onderzoekers op afstand kunnen uitlezen.

Toch moeten we waken voor digitale innovaties die vooral een nieuwe zorgvraag – en bijbehorend verdienmodel – creëren en extra werk opleveren voor het al drukbezette zorgpersoneel. Want het is niet voor niets dat naast een groeiend aantal coaches in ons land er ook steeds meer health care-innovators/-consultants/-experts/-enthusiasts/ strategists/-managers/-accelerators bijkomen.

De start-ups op het gebied van digitalisering en zorginnovatie schieten als paddestoelen uit de grond en het regent pilots en projecten die komen en gaan. Al deze bedrijfjes en initiatieven beloven de Nederlandse zorgsector te ondersteunen bij het zorginfarct, maar zien daarin natuurlijk ook, om in Angelsaksische termen te blijven, een lucratief businessmodel.

Zoals ik eerder schreef ‘Voor Big (& small tech) is gezondheidszorg Big Business’. Aan het zorginstituut, toezichthouders en verzekeraars de taak ervoor te blijven waken dat premiegelden worden uitgegeven aan passende, bewezen effectieve zorg. Ook als deze digitaal is. Want één ding is zeker: voor het zich steeds verder ontwikkelende zorginfarct is digitale zorg niet de panacee.