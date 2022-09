Dwing verhuurders tot het dichten van alle kieren

Twee klussers uit Eritrea isoleren sociale huurwoningen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Telkens wanneer het over de hoge energierekening gaat in de media, zien we beelden van tochtige huizen met zelfs hier en daar gaten in de kozijnen, enzovoorts. Bij ons energieloket is recentelijk de ‘kierenchallenge’ georganiseerd, waarbij in stappen gewerkt wordt naar het opsporen en elimineren van kieren. Meestal door huiseigenaren.

De laatste regeringen zijn kampioen spoedwet geworden (corona, asiel). Waarom worden niet alle verhuurders van huurwoningen, vakantieverblijven en Airbnb via een spoedwet gedwongen tot het op korte termijn dichten van alle kieren in hun panden?

Op straffe van hoge boetes en zonder huurverhogingen. Dit zou weinig kosten en veel meer resultaat opleveren dan de subsidies in welke vorm dan ook, die het gas naar Europa laten blijven stromen en het geld naar de VS, Midden-Oosten en Rusland.

A. van Mourik, West Betuwe

Geestelijk verzorger Mustafa Bulut beweert dat Nederlandse artsen bij het brengen van slecht nieuws beperkt worden door het geringe vocabulaire van hun taal. ‘In het Engels heb je veel meer keuzes in de taal. Frans is ook een rijke taal. In het Arabisch heb je wel honderd synoniemen voor het woord ‘leeuw’. In het Nederlands blijkt het lastig, vooral bij de dood, om alles genuanceerd te vertellen.’

Het is onduidelijk waar Bulut deze wijsheid vandaan haalt. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal bevat 400.000 lemma’s. Dat zijn toch aardig wat opties voor de welbespraakte geneesheer, en bovendien een stuk meer dan zijn volgens Bulut zo rijk bedeelde Franse collega tot zijn beschikking heeft - de dikste dictionnaire, de Larousse, bevat slechts 135.000 woorden. Ook is het raadselachtig hoe de Vlamingen met onze ‘op directheid ingerichte taal’ dan wél tot een ‘voorzichtige’ en ‘minder directe’ aanpak van taboes komen.

Tot slot wil ik de heer Bulut graag wijzen op het werk van Jules Deelder, dat bewijst dat ook het Nederlands woorden bevat die zo belangrijk worden geacht dat er meer dan honderd synoniemen voor bestaan.

Linda Jolink, Hilversum

Spaartaks

Dus je hebt jarenlang (te veel) belasting over je spaargeld betaald maar niet geprotesteerd, want je vertrouwde de overheid. Nu hoor je, dat je van het teveel betaalde niets terug krijgt, want ‘je hebt niet geprotesteerd’. Je bent nu dat geld echt kwijt. En het vertrouwen in de overheid...

Frank Vester, Amersfoort

Ontzouten

Een gemiste kans in het artikel over ontzilt zeewater. Israël en Saoedi-Arabië worden wel genoemd als landen waar grootschalig ontzouten van zeewater plaatsvindt, maar Curaçao niet. Al sinds 1928 wordt vrijwel al het drinkwater geproduceerd door ontzilting van Caribisch zeewater. Mede noodzakelijk omdat de industrie (Shell) al het grondwater gebruikte of verontreinigde.

Er is dus al bijna een eeuw kennis en ervaring binnen ons koninkrijk op dit gebied. Academisch onderzoek en innovatieve ontwikkelingen vinden hier ook regelmatig plaats en er wordt zelfs een populair zomers biertje mee gebrouwen, die ook jarenlang verkrijgbaar was in de Nederlandse horeca en supermarkten.

Jan-Jaap van Galen, Enkhuizen

Leerlingen

Carin van der Ploeg vraagt zich af waar de bevlogen leerkracht is gebleven. Zij lijkt te denken dat ik en mijn collega’s negatief en ontevreden voor onze klassen staan. Ik kan haar geruststellen: ongeacht de grote van mijn klassen en ondanks de geringe tijd die soms overblijft om mooie lessen voor te bereiden, geniet ik elke dag opnieuw van het lesgeven aan mijn leerlingen. En het kan niet anders dan dat ik dat ook uitstraal.

Buiten mijn lessen om ben ik regelmatig kritisch over onder andere opgelegde plannen en onderwijsinnovaties, die er maar al te vaak voor zorgen dat ik minder tijd, aandacht en energie overhoud voor, jawel, mijn leerlingen. Ik voel me daarom genoodzaakt me uit te blijven spreken. Juíst vanuit mijn roeping, bevlogenheid en de wens dat ons prachtige en zinvolle beroep aantrekkelijk blijft voor de leerkrachten die na mij komen.

Iris Wieman, Zeist