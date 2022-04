Dwars door de Lage Landen is een bijzonder fijn programma. Niet in de laatste plaats door de muziekkeuze

Dinsdagavond keek oud-voetballer Wesley Sonck in een aflevering van Reizen Waes: Vlaanderen uit over de natuur van zijn jeugd. Met een weids gebaar wees hij richting de glooiende heuvels: ‘We gaan allemaal naar Frankrijk en dat vinden we allemaal mooi en als we dan zoiets zien denken we: ela.’

Wat hij maar wilde zeggen was: de schoonheid ligt vaak om de hoek.

Eerder die avond had Soncks mede-Vlaming Arnout Hauben dat al uitvoerig bewezen. Na zijn aanstekelijk opgewekte reis langs en over de Middellandse Zee trekt hij nu samen met zijn vrienden Philippe Niclaes en Ruben Callens dwars door de Lage Landen,, in Dwars door de Lage Landen (VPRO). Hauben wandelt van Oostende naar Pieterburen en laat – om met praktisch iedere deelnemer van First Dates te spreken – ‘alles gewoon lekker op zich afkomen’. Zie hem traag door oneindig laagland gaan, rugzakje om, zon op het hoofd. En dan maar afwachten wie of wat je tegenkomt.

Dwars door de Lage Landen Beeld VPRO

Wanneer hij een historische plek passeert, geeft Hauben een minicollege vaderlandse geschiedenis, maar op z’n fijnst is het programma tijdens de ogenschijnlijk onvoorbereide gesprekken met de mensen die zij op hun voettocht tegen het lijf lopen. Op een strandje aan de Schelde ontmoeten ze een krokante Sean Connery-lookalike, ergens anders een als jurist afgestudeerde molenaar en in de Kempen – thuisgebied van de Vlaamse wielertrots Wout van Aert – wappert een vlag van Van Aerts aartsrivaal, Mathieu van der Poel. Eenmaal in het huis van de VDP-fan belanden ze in een van de grootste Van der Poel-verzamelingen van de Benelux. Overal is een verhaal te vinden: bij een duivenrace, in een abdij met een replica van Het Laatste Avondmaal of bij een Nederlandse postbode die klaagde over de petieterige Vlaamse brievenbussen. Thuis had hij een parkiet. Piet. ‘Fluiten, man!’

De mooiste ontmoeting van dinsdag was voorgekookt: Hauben zag na vijftien jaar Rob en Eddie terug, twee mannen met een beperking over wie hij lang geleden eens een documentaire had gemaakt. Gezamenlijk bezochten ze het graf van het echtpaar bij wie de mannen destijds in huis hadden gewoond. Ze legden bloemen en hielden beide een geëmotioneerde toespraak.

‘Is ’t goe?’ Kijkt u het vooral terug, het was meer dan goed.

Dwars door de Lage Landen is een bijzonder fijn programma. Niet in de laatste plaats door de muziekkeuze, die een parallelle wandeling vormt dwars door de Lage Landen. In de eerste drie afleveringen waren al onder meer flarden George Baker, Spinvis, Noordkaap, Bram Vermeulen, Golden Earring, The Radios, Diesel, Tröckener Kecks, Triggerfinger, Eefje de Visser, Het Zesde Metaal, The Scene, de Dolly Dots en Doe Maar te horen. Dinsdagavond eindigden de mannen in Scherpenheuvel, onder aanvoering Raymond van ’t Groenewoud: ‘Het was de liefde, de liefde, de liefde voor muziek!’