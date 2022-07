Dwangsom voor VWS is nieuw dieptepunt in onze rechtsorde

Sywert van Lienden (L) verlaat de rechtbank van Amsterdam samen met zakenpartner Camille van Gestel (3eL). Beeld ANP

Het Ministerie van VWS negeert bewust rechterlijke vonnissen en betaalt dan maar de dwangsom. Hier gaat een ontwikkeling aan vooraf: In mijn ervaring van 35 jaar advocatuur was het in de eerste tien jaar nog ongepast om een dwangsom te vragen in een zaak tegen de overheid want het sprak immers vanzelf dat de overheid aan vonnissen voldoet. En als je als advocaat wel een dwangsom vroeg dan werd dit meestal door de rechter, om deze redenen, afgewezen.

Later bleek een vrijwillige nakoming minder vanzelfsprekend en werden er wel dwangsommen gevraagd. Die werden dan wél toegewezen omdat ook de rechter inmiddels tot de overtuiging was gekomen dat nakoming door de overheid niet meer vanzelfsprekend was.

Dat werkt nu ook niet meer want de overheid lapt een vonnis gewoon aan zijn laars met als argument dat ze dan wel de dwangsom betalen. Dieper kan de rechtsorde niet zinken.

Theo van Schagen, Haarlem

Lisa van Ginneken

Het interview met Lisa van Ginneken (Zaterdag, 23/7) is boeiend en ontnuchterend tegelijk. Ze wil iets doen aan de fundamentele ongelijkheid in Nederland, voorbij de lhbt-rechten. Maar in het interview komt ze niet verder dan wapenfeiten die erg transgerelateerd zijn, met als eervolle vermelding dat ze in de Bouwbeleidingscommissie van de Tweede Kamer pleit voor genderinclusieve toiletten.

Waar ik me zorgen om maak, is haar gebrek aan politiek strategisch inzicht. Het artikel laat zien dat ze niet in staat is voorbij de grenzen van haar eigen wereld te kijken. Zo geeft ze aan dat ze zich minder druk maakt om griezelig fundamentalistische katholieke instellingen als Civita Chistiana, dan om ‘genderkritische’ feministen die bang zijn voor misbruik.

Laten het toevallig nou de conservatieve religieuze krachten zijn die in de VS via het Hooggerechtshof het voor elkaar hebben gekregen het recht op abortus als eerste te laten sneuvelen. Het zijn dezelfde religieuze krachten die in centraal Europa aan het werk zijn en ondertussen al letterlijk staan te rammelen aan de poorten van de abortusklinieken in Nederland. Dat lhbt-rechten op termijn er ook aan moeten geloven, is een kwestie van tijd. Dus Lisa, word wakker: weet wie onze echte vijanden zijn – dat zijn niet de mopperende feministen.

Bertine van Brakel, Voorburg

Minder gas

Volgens minister Rob Jetten moeten wij in Europa 15 procent minder gas gaan gebruiken, maar met mij wachten 10 duizenden Nederlander al een jaar op levering en installatie van een hybride warmtepomp, wat structureel een reductie van 60 procent gas oplevert. De fabrikanten van technische apparatuur moeten helaas wachten op levering van chips, die hoofdzakelijk in Azië en de VS worden geproduceerd, terwijl hier in Nederland het bedrijf ASML staat, die hiervoor de machines levert. Als minister Jetten hier meer aandacht aan besteedt, dan kan hij misschien een echte Klimaatminister worden.

Raymond Wintershoven, Lelystad

Zwanger

Over Suze van Kleef ( Magazine 23/7) wordt opgetekend dat 14 vriendinnen samen 150 kinderen hebben gekregen. Ik denk: allemachtig 150 kinderen, waar moet dat heen met de wereld? Maar mijn vrouw die wel kan rekenen zegt: Meer dan 10 kinderen per vrouw. En die vrouwen zijn nu rond de 37 en hadden ook nog in een eerder leven een topsportcarrière? Dan moet ik toegeven: Mijn oma was fulltime zwanger en haar is het gelukt om meer dan 10 kinderen te krijgen. Maar de vriendinnen van Suze zie ik daar toch echt niet voor aan.

Elly van den Boom, Den Haag

Zakdoek

Ik voelde blijdschap toen ik Dingena Donners initiatief las om als tegengeluid bij die akelige omgekeerde vlaggen en rooie zakdoeken een groene boerenzakdoek aan haar fiets te hangen (Geachte redactie, 23/7). Ik fiets veel en - om er maar een kleur aan toe te voegen - erger me groen en geel aan de agressie die uitgaat van de vlaggen en zakdoeken in de publieke ruimte.Dus, terwijl ik een boterham zat te eten op een bankje ergens langs de Waver, heb ik zes van die groene besteld.

Ot Meijers, Weesp

Wout van Aert

In het artikel over Wout van Aert (Sport, 23/7) staat de vraag centraal of hij in de toekomst de Tour kan winnen. Zijn coach Marc Lamberts zegt: ‘Toptien is haalbaar, maar de tour winnen kan hij niet.’ Reden: vanwege zijn gewicht (78 kilo) moet hij hogere wattages trappen dan lichtere renners. Ik heb even opgezocht: Miguel Indurain, die vijf keer Tour won, woog 80 kilo.

Eef Goeyenbier, Voorburg

Klaas Jan van der Weij

Als er iemand na de afgelopen weken een welgemeend dankjewel heeft verdiend is het wel Tour de France-fotograaf Klaas Jan van der Weij. Elke dag weer een sfeervolle foto vanuit een vaak uniek perspectief. Zo’n man verdient een expositie, of een prachtig vormgegeven boek.

Ruerd Halbertsma, Voorburg