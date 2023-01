Duurzaam ondernemen is allang geen ‘linkse hobby’ meer, maar pure noodzaak

Het verzet van Boskalis tegen de initiatiefwet voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen is behalve immoreel vooral kortzichtig.

Het is in april tien jaar geleden dat in Bangladesh de wankele kledingfabriek Rana Plaza instortte en ruim 1.100 arbeiders het leven lieten. De ramp droeg in belangrijke mate bij aan het mondiale besef bij consumenten en bedrijven dat zij met hun keuzes voor té goedkope t-shirts en té goedkope arbeid medeverantwoordelijk zijn voor misstanden in verre buitenlanden.

Er kwamen richtlijnen waarmee bedrijven beloofden beter toe te zien op de arbeidsomstandigheden en lonen van arbeiders. En ook in andere sectoren zoals bijvoorbeeld de cacao, palmolie of mijnbouw groeide het besef dat bedrijven in hun ijver om zo veel mogelijk te produceren voor zo weinig mogelijk geld en zo veel mogelijk winst, forse schade aan mens en milieu berokkenen.

Het toegenomen verantwoordelijkheidsgevoel blijkt in de praktijk echter toch vaak te stokken voorbij de Europese grenzen. Dan begint het vingerwijzen naar dochterbedrijven, onderaannemers en toeleveranciers in afgelegen gebieden, met afwezige of corrupte overheden waar niemand controle uitoefent. Het duurde 13 jaar voordat een rechter voor het eerst een Europese multinational verantwoordelijk stelde voor milieuschade, veroorzaakt door een dochterbedrijf, in Nigeria.

Deze historische rechtszaak tegen Shell spreekt boekdelen en toont precies de noodzaak van de Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen, een initiatiefwet waar de Tweede Kamer zich de komende maanden over buigt. Met deze wet krijgen bedrijven een ‘zorgplicht’ om de risico’s voor mens en milieu in de hele productie- en handelsketen te voorkomen. Vrijwel iedereen onderschrijft het belang van de wet die met inspraak van alle stakeholders tot stand is gekomen.

Toch is het bedrijfsleven onder aanvoering van baggeraar Boskalis begonnen aan een succesvolle lobby om het wetsvoorstel van tafel te krijgen nog voordat het er ligt. Topman Peter Berdowski dreigde eerder deze maand Nederland te verlaten als de wet er komt, en nu noemen ook VVD, CDA en andere boegbeelden van ‘Ondernemend Nederland’ de wet plotseling ‘schadelijk’. Nederland zou in Europa te ver voor de troepen uit lopen waardoor er geen sprake kan zijn van een ‘eerlijk speelveld’ en bedrijven in het buitenland met een wirwar van regels zouden worden geconfronteerd. Bovendien schetst Berdowski een karikatuur van de wet met de suggestie dat een bedrijf zomaar voor de rechter kan worden gesleept, terwijl de wet in praktijk eerder te mild is.

Met deze oneigenlijke argumenten – het Europees parlement werkt immers aan gelijksoortige wetgeving die nationaal zal moeten worden ingevuld en dus ook voor papierlast zal zorgen – lijken deze bedrijven en politici aan te tonen dat zij vooral gewoon op oude voet willen doorgaan onder het motto ‘wat niet ziet, wat niet deert’.

Het had Boskalis cum suis gesierd als zij in de mondiale duurzaamheidstransitie het voortouw zouden willen nemen. Dat getuigt niet alleen van moreel besef maar ook van visie. Duurzaam ondernemen, met respect voor mens en milieu, is allang geen ‘linkse hobby’ meer maar pure noodzaak. Natuurlijke grondstoffen dreigen schaars te worden of zelfs te verdwijnen door uitputting, milieuschade of klimaatopwarming. Uitbuiting en groeiende ongelijkheid leiden tot politieke instabiliteit en conflict, en al deze factoren leiden tot migratiegolven waar ook niemand op zit te wachten. Het verzet tegen internationale wetgeving, die er idealiter zo snel mogelijk op Europees niveau komt, is behalve onwenselijk en immoreel daarom vooral kortzichtig.