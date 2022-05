Een onverwachte avond vrij, dus we gingen naar Everything, everywhere, all at once, de film waar iedereen zo ontzettend enthousiast over is.

Hij begon goed – wat verfrissend dat de heldin een Aziatische vrouw op leeftijd is! De kostuums: ook verrukkelijk. De film gaat over het ‘multiverse’, waarbij de personages kunnen switchen tussen verschillende werelden. Oké, moet je van houden, maar eigenlijk gaat de film ook over een midlifecrisis, over een moeder-dochterrelatie, en over liefde.

Nou, mooie thematieken, zou je zeggen, alleen zijn die na anderhalf uur echt wel duidelijk.

‘Duurde hij nou één uur en veertig minuten?’, fluisterde ik tijdens de zoveelste scène in het universum waar mensen knakworstvingers hebben. Het antwoord luidde: ‘Nee, sorry, het was honderdveertig minuten.’

Het laatste halfuur was puur lijden: kijken naar een film die gaat over het reizen tussen werelden, en zelf vastzitten in deze: een bioscoop, waarin je probeert te begrijpen wat anderen zo geweldig vinden.