‘Dutch people complain about not having enough space. But every house has only a few storeys’

De reacties op de Oekraïense gasten in ons huis zijn opvallend eensgezind; iedereen vraagt hoe moeilijk/ingewikkeld/zwaar het wel niet moet zijn voor ons. Meestal krijgen we te horen: ‘Wat ontzettend goed dat jullie dit doen, ík zou het niet kunnen hoor. Echt niet.’ Dat het ons meevalt, we het zelfs leuk vinden, lijkt geen voor de hand liggend scenario.

Natuurlijk zijn er momenten van ergernis. Zo blijkt een 16-jarige knul een soort bodemloze put te zijn wat eten betreft, alles kukelt er zo in. Een stapel pannenkoeken of pak drinken heeft hij in een oogwenk afgehandeld waardoor degene die na hem komt, met lege handen staat. Toen we iets erover zeiden tegen zijn moeder, gaf die hem zó erg op z’n donder dat de jongen drie dagen lang wit weggetrokken langs de randen van de kamers liep. ‘Oh wat erg’, zei ik tegen m’n man, ‘dat was nou ook weer niet de bedoeling. Het was maar een fles limonade.’ We besluiten de moeder bij dit soort wissewasjes voortaan te passeren en zelf met de jongen af te stemmen wat we voor elkaar over laten.

Een ergernis wordt niet direct gepromoveerd tot een probleem wanneer je elkaar aardig vindt. De Oekraïense moeder heeft een leuk gevoel voor humor waardoor ik geregeld met haar sta te ginnegappen in de keuken. Haar kinderen zijn beleefd en kunnen goed opschieten met die van ons; er wordt soms druk gevoetbald of verstoppertje gespeeld samen. Bij dat laatste hoor ik m’n kinderen tegenwoordig in het Engels tellen, al roepen ze aan het eind nog wel ‘Ik kom!’.

Mijn grootste opoffering bestaat vooralsnog uit het feit dat ik niet meer uit volle borst kan meebrullen met The Temptations of Donny Hathaway als ik het huis voor mezelf heb, aangezien dat vrijwel niet meer voorkomt. Nu zou u kunnen zeggen; ‘Meid, wat kan jou het schelen, zing lekker een end weg’, maar die mensen zijn al getraumatiseerd door de oorlog, daar moet je geen gehoorschade aan toevoegen.

Het is interessant te ontdekken welke indruk wij ondertussen maken op de Oekraïners. Zo begrijpt de moeder niet waarom wij Nederlanders denken dat we ruimtegebrek hebben. Ze reist zelf al kriskras door Den Haag en bezocht in de weekenden de steden Leiden en Delft. Thuisgekomen merkte ze op: ‘Dutch people complain about not having enough space. Meanwhile, every house has only a few storeys and I see gardens everywhere, front and back! Why don’t you build more flats?’ Op mijn antwoord dat er toch al behoorlijk wat hoogbouw te vinden is, keek ze me meewarig aan. Kennelijk zijn we niets gewend.

Ook kreeg ik de vraag: ‘How can you live your life like this? You never have time to rest because you’re always running around with the children!’ Ik hoorde mezelf een opsomming geven van de sport- en muzieklessen, het was alles bij elkaar best wat logistiek ja, maar we vinden het belangrijk en leuk dat de kinderen dat kunnen doen. Ze zweeg en haalde haar schouders op. Ik wilde nog vragen wat ze dacht, maar ik moest snel door om op tijd te komen voor de zwemles.