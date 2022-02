Duitsland moet zich ontworstelen aan de schaduw van de ‘Ostpolitik’

Duitsland wordt gezien als de zwakste schakel van de transatlantische alliantie. Maar de tijd van de Ostpolitik lijkt nu definitief voorbij.

Deze week kan het oorlog worden in Europa, zei de Amerikaanse president Joe Biden afgelopen weekend. Amerikaanse functionarissen opperden zelfs een datum, woensdag 16 februari. ‘Hysterisch’, reageerden de Russen, terwijl de Oekraïense president Zelenski waarschuwde voor paniek. Ook West-Europese leiders zijn minder alarmistisch dan Biden.

In dit verwarrende beeld zijn slechts een paar dingen zeker. Rusland heeft voldoende troepen verzameld om Oekraïne binnen te vallen. Alleen de Russische president Poetin weet of Rusland tot actie zal overgaan, en zo ja, in welke vorm. Omdat het Westen niet wil vechten voor Oekraïne, kan het slechts één ding doen: proberen om Poetin van een invasie te laten afzien, door te praten en te dreigen met harde sancties.

Daarbij is westerse eenheid van cruciaal belang. Na de Franse president Macron maakt dinsdag de Duitse bondskanselier Scholz zijn opwachting in het Kremlin. Het is positief dat Europese leiders rechtstreeks met Poetin praten, maar zij mogen niet de indruk wekken dat zij geneigd zijn tegemoet te komen aan de onaanvaardbare eisen van de Russische president.

Duitsland wordt vaak gezien als de zwakste schakel in de transatlantische alliantie, vanwege zijn afhankelijkheid van Russisch gas en zijn, historisch verklaarbare, afkeer van geweld en machtsvertoon. In de grootste regeringspartij, de SPD, geloven velen nog in de Ostpolitik die in de jaren zeventig door de sociaaldemocratische bondskanselier Willy Brandt werd ingezet. De Ostpolitik laat zien hoe een idealistische vredespolitiek geperverteerd kan raken als de omstandigheden veranderen. Destijds was toenadering een manier om ontspanning in Europa te bevorderen, nu versterken de handelsbelangen in Rusland een agressief land dat de stabiliteit in Europa in gevaar brengt.

Toch verandert er iets in Duitsland. Onder druk van de Groenen voert de nieuwe regering een buitenlands beleid dat handelsbelangen sterker dan voorheen afweegt tegen geopolitieke belangen en mensenrechten. Over de omstreden gaspijplijn Nordstream 2 valt te praten, iets wat voorheen werd afgewezen. De Groene minister van Buitenlandse Zaken Baerbock maakt tot dusverre een goede indruk op het wereldtoneel. Bondskanselier Scholz heeft moeite om uit de schaduw van zijn voorganger Merkel te treden, maar dinsdag krijgt hij, oog in oog met Poetin, de kans te laten zien dat Duitsland verandert.