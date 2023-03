Duitse liberalen houden een pleidooi voor e-fuels, maar het is een achterhoedegevecht

Porsche 911 Sport Classic

De dood van de verbrandingsmotor in de EU was netjes geprogrammeerd voor 2035. Maar nu geeft autoland Duitsland de verbrandingsmotor nog een langgerekte doodsrochel. Ook na 2035 zou de auto met verbrandingsmotor in Europa moeten worden toegestaan, mits hij rijdt op e-fuel, een synthetische brandstof gemaakt van hernieuwbare energie.

Motor achter het Duitse verzet is de liberale coalitiepartner FDP, waarvan de leider Christian Lindner vol bravoure een Porsche 911 rijdt. De liberalen geloven dat zij de vrije val van hun partij kunnen stoppen door op te komen voor de verbrandingsmotor, symbool van Duitse welvaart en technisch vernuft.

Helaas zijn e-fuels inefficiënt en duur. Het Duitse onderzoeksinstituut Fenes rekende voor dat een elektrische auto 100 kilometer kan rijden met 15 kilowattuur stroom. Als diezelfde hoeveelheid stroom wordt gebruikt om e-fuel te produceren, haalt een auto nog maar 20 kilometer.

Op dit moment bedraagt de prijs van e-fuels 8 euro per liter, exclusief belastingen. Door schaalvoordelen en technologische ontwikkelingen zou die prijs omlaag kunnen, maar volgens de Duitse onderzoeksorganisatie Verband der Elektrotechnik zou de automobilist aan de pomp nog altijd 3 tot 4 euro kwijt zijn. Alleen aantrekkelijk voor rijke automobilisten, zoals Christian Lindner, die het gebrul van hun sportwagen niet kunnen missen.

Tenzij de strijd voor e-fuels slechts bedoeld is om het einde van de verbrandingsmotor geheel te omzeilen. Een auto die op e-fuel loopt, kan ook benzine tanken, bij de stations die na 2035 nog geruime tijd blijven bestaan om oudere auto’s te bedienen. In Brussel wordt al gesproken over detectie-apparatuur die e-fuels van benzine kan onderscheiden.

Het pleidooi voor e-fuels is een achterhoedegevecht van een land dat zijn identiteit met Das Auto heeft verbonden. Maar alleen Porsche, en in mindere mate BMW, zijn enthousiast over e-fuels. Mercedes, Audi en Volkswagen hebben zich allang neergelegd bij de onvermijdelijke opmars van de elektrische auto. Je vastklampen aan een glorieus verleden is zelden een goed idee. Hoe meer Duitsland zich laat afleiden door het opportunisme van de liberalen, hoe groter is de kans dat we straks niet meer in een Audi of Volkswagen rijden, maar in een Chinese Build Your Dreams of Lynk & Co.