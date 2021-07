Duinstichting gebruikt grote woorden voor een paar dennen

De bosbrand in 2009 in de duinen bij Schoorl.. Beeld anp

Kees de Bakker van de Duinstichting trekt nogal van leertegen de kap van drie dennenbossen. De Schoorlse duinen hebben een oppervlakte van ruim 2.000 hectare. Ongeveer de helft hiervan is grofweg tussen 1900 en 1960 beplant met dennen. Dit om in de toekomst houtoogst mogelijk te maken. Bij deze bebossing is een onvoorstelbaar groot verlies aan natuurwaarden opgetreden.

Ruim tien jaar geleden is een klein deel van deze bossen ten gevolge van bosbranden verdwenen. Op deze plekken heeft sindsdien een verbluffend herstel van duinnatuur plaatsgevonden. Waar eerder tamelijk saaie dennenbossen stonden, is nu een ruim en gevarieerd duingebied aanwezig.

Verder herstel van duinnatuur is zeer gewenst. Dit vraagt om ruimte waardoor het zo kenmerkende verstuiven weer mogelijk wordt. Daarbij liggen de genoemde drie dennenbosjes lelijk in de weg. Het kappen ervan sluit aan bij alle beleidsuitgangspunten van Rijk en provincie.

Duinen en dennen zijn geen synoniemen. Het zou de Duinstichting sieren als zij hun naam zouden wijzigen in Dennenstichting. Dit zou een einde maken aan de bewust gezochte verwarring met de stichting Duinbehoud, een stichting immers die een erkend voorstander is van het vergroten en stimuleren van duinnatuur. Bovendien zou zo’n naamsverandering de activiteiten van De Bakker en trawanten beter kenmerken. Men is immers niet zozeer voorstander van duinen als wel van dennen.

Theo Bakker, Heiloo

Paardenmiddel

Volkskrant-redacteur Peter Giesen noemt verplichte vaccinatie in het commentaar ‘een paardenmiddel’. Briefschrijver Peter Jamin beklaagt zich erover dat in het Frankrijk van president Macron in het zogenaamde algemeen belang grondrechten en persoonlijke vrijheden blijkbaar met voeten mogen worden getreden.

De hoogste tijd om de mantra van de rijksoverheid uit het begin van de coronapandemie weer eens onder de aandacht te brengen: ‘Alleen samen krijgen we corona onder controle.’

Dat begrip ‘samen’ is essentieel, het gaat hier om de hele maatschappij, zonder uitzonderingen. Wie dat beseft, heeft helemaal geen paardenmiddel nodig, maar werkt er graag vrijwillig aan mee om de samenleving gezonder te maken.

Hans Hoes, Hengelo

Mishandeling

Zijn afwezigheid als columnist heeft Jean-Pierre Geelen geen goed gedaan. Hij meent de toetakeling van de 14-jarige Frédérique te moeten vergelijken met een particuliere ervaring van zichzelf als 14-jarige (Ten eerste, 29/7). Ik denk dat deze vergelijking op z’n zachtst gezegd nogal mank gaat. Gemiste kans.

Hella Koffeman, Rotterdam

Mishandeling (2)

Volkomen eens ben ik het met Jean-Pierre Geelen om de recente mishandelingen op Mallorca en in Amstelveen niet zomaar te linken aan een ‘groter probleem’. Duiders als Wilders en Baudet gaan er maar al te gretig mee aan de haal.

Nog zie ik, ruim 50 jaar geleden, de hulpeloos aan zijn bed vastgebonden rekruut, vast een homoseksueel, omringd door een stelletje losgeslagen mederekruten. Gelukkig konden we hem ontzetten en de dienstdoende kapitein inlichten. Die bleek uit het goede hout gesneden, de straffen logen er niet om.

Later, werkzaam in het onderwijs, maakte ik vergelijkbare incidenten mee en ook toen waren sancties, al naar gelang de ernst van een voorval soms stevig, tot aan schorsingen toe. Ook kwam het voor dat daders achteraf met veel spijt kenbaar maakten dat ze zich hadden laten meeslepen, niet beseffend wat ze aanrichtten.

Dan maar goedpraten, accepteren en mogelijke tendenzen negeren? Natuurlijk niet. Maar het uit het oog verliezen van realiteit en alles meteen maar uitvergroten naar algemene, zorgelijke ontwikkelingen lost weinig tot niets op.

Jemke Visser, Harlingen

Erfelijkheid

Grote afwezige in het uitgebreide artikel over de ontwikkelingsachterstand van zeer jonge kinderen was de erfelijkheid. Terwijl dat toch de factor is die het grootste gewicht in de schaal legt bij intelligentie, temperament en gezondheid en daarmee ook de maatschappelijke positie. Maar je kunt dat beter weglaten als je wil beweren dat het aan ‘de maatschappij’ ligt en je hebt ook niets aan het wijzen naar de genen die toch niet zijn te veranderen.

Met het weglaten van de erfelijke factoren wordt de schuld vooral bij de ouders gelegd die niet genoeg met de kinderen zouden praten, niet de goede taal gebruiken, niet voorlezen en niet zorgen voor goed speelgoed en goede voeding. Dat is niet leuk voor hen, want ook armen willen het beste voor hun kinderen. Beledigd zullen zij niet zijn omdat zij als laaggeletterden de Volkskrant niet lezen.

Lester Hoekstra, Rijswijk