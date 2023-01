Drukker bezochte musea zijn niet altijd beter voor de bezoekers zelf

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

Kerstvakantie, een museum dat onlangs heropend is na elf jaar dicht te zijn geweest, in een mooie stad, in een van de dichtstbevolkte gebieden van Europa: misschien was het onze eigen domme schuld. Maar, ter verdediging: dat we een tijdslot hadden moeten boeken wekte vertrouwen, kennelijk was het aantal entreekaarten begrensd.

En toch: het was vorige week echt te druk in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA). Er waren niet genoeg kluisjes beschikbaar en de de monumentale entreehal (marmer, bladgoud, mozaïekvloer, schilderingen aan het plafond) deed opeens denken aan een stationshal. Dat kwam ook door de grote kerstboom én de ‘bespeel-mij’-vleugel, maar vooral door al die mensen. Al. Die. Mensen.

Wel pijnlijk. Anderhalf jaar geleden, in lockdown numero zoveel, schreef ik dat ik me op drukte in musea verheugde. Dat ik nooit meer zou klagen als iemand het zicht op een kunstwerk voor me blokkeerde. En nu ben ik kennelijk gewoon weer een zeurende snob geworden die rustig naar kunst wil kijken...?

Musea zijn nog niet zo druk als ze waren voor de pandemie (een uitzondering daargelaten). NRC schreef daarom eind vorig jaar dat Nederlandse musea wat bezoekers betreft ‘nog niet terug zijn op het niveau van 2019’. Nou, dan noem je ook wel wat. 2019 was een recordjaar, Nederlandse musea werden dat jaar ongeveer 34 miljoen keer bezocht. Twee miljoen meer dan een jaar eerder. De vraag zou eigenlijk moeten zijn: willen we daarnaar terug?

Wat mij betreft niet. En sommige musea denken daar hetzelfde over. Zo snijdt het Louvre sinds kort in het aantal bezoekers dat dagelijks wordt toegelaten. In plaats van 45 duizend bezoekers per dag, kunnen er nu 30 duizend bezoekers per dag terecht. Daarmee gaat het Parijse museum niet terug naar 2019, maar zeventien jaar terug in de tijd, naar 2006 dus. Dit alles om bezoekers een ‘prettiger ervaring’ te kunnen bieden.

Ook hier in Nederland lijkt een kentering gaande. Zo laat Emilie Gordenker, directeur van het Van Gogh Museum, desgevraagd weten dat ook dit museum ‘niet terug hoeft naar de bezoekerscijfers van 2019’. Ze schrijft: ‘De ontwikkelingen rond corona en de gevolgen daarvan hebben ons geleerd dat we met minder inkomsten ook financieel gezond moeten kunnen blijven. We vinden het belangrijker verschillende doelgroepen te bereiken dan dat het aantal bezoekers elk jaar stijgt.’

Natuurlijk zijn we dol op records en op lijstjes. Meer, meer en meer leidt tot gejubel. Deze week maakte het KMSKA bekend dat er sinds de heropening al 267 duizend bezoekers zijn gekomen: ‘Dit overtreft onze stoutste verwachtingen’, aldus de voorzitter van de raad van bestuur. Hij zei ook ‘hoe meer, hoe liever’. Liever voor wie? Drukker is voor de bezoeker niet altijd beter.

Op de openingsdag in september waren er al 10 duizend bezoekers in het Vlaamse museum. ‘Een drukte die doet denken aan een dagje Louvre’, schreef de Gazet van Antwerpen. Nu het Louvre maatregelen treft, is dat hopelijk een les voor andere musea met topdrukte. Het mag best wat minder.