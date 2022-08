Droogte laat zien hoe dringend actie tegen klimaatverandering nodig is

We zullen op individueel niveau meer moeten doen om de extremen in het weer tegen te gaan. Regeringen mogen meer dan nu duidelijk maken dat er een klimaatcrisis gaande is.

Europa is beland in een van de ergste periodes van droogte van de afgelopen eeuwen. De Londense stadsparken zien geel van ellende, golfbanen elders in Groot-Brittannië hebben het uiterlijk van een halfwoestijn. Machtige rivieren zoals de Po zijn verschrompeld tot nietige stroompjes. Bij bosbranden in Zuid-Europa likken de vuurtongen wild om zich heen en vernietigen grote delen van de mediterrane bossen. En als de aarde al niet verschroeid is, dan is die wel opengebarsten en uitgedroogd.

In Duitsland dreigt de Rijn onbevaarbaar te worden, met alle gevolgen van dien voor het Europese transport. Er zijn problemen met de energieopwekking, en dat in een tijd waarin energie al voor zoveel hoofdbrekens zorgt: waterkrachtcentrales zijn krachteloos, kerncentrales kunnen niet gekoeld worden, en de aanvoer van diesel en kolen stokt vanwege de moeilijkheden die de binnenvaart ondervindt.

Gewassen verpieteren op het land

Ook op Nederland, toch hét waterland van Europa, heeft de droogte een grote impact. Landbouw, natuur en scheepvaart vragen allemaal om water, en krijgen dat nu slechts in beperkte mate. Het leidt ertoe dat de aardappelen en uien verpieteren op het land, dat de bevers uit de ooibossen leven in een slagveld van dode wilgenbomen, en dat schepen met maar halve ladingen kunnen varen.

Het laat opnieuw zien hoe diep klimaatverandering kan ingrijpen in het leven dat we kennen. Door de uitstoot van broeikasgassen neemt de temperatuur op aarde toe, nu al ruim 1 graad ten opzichte van de pre-industriële tijd. Die hitte kan gepaard gaan met hevige regenval, zoals we in de zomer van 2021 zagen, en nu dus met extreme droogte.

Ondertussen is de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, na een dip door de lockdowns en reisbeperkingen tijdens de coronapandemie, gestegen tot recordhoogte, volgens de recentste cijfers. Overal in Europa worden kolencentrales opnieuw aangezwengeld, om gas uit te sparen nu de leveringen vanuit Rusland onzeker zijn geworden. Het gevolg is nog meer CO2-uitstoot. Tal van landen, waaronder de Europese Unie en sinds kort ook de Verenigde Staten, hebben goede voornemens om de uitstoot te beperken. Maar die moeten nog wel in de praktijk worden gebracht.

Minder vliegen

Deze zomer vol extremen laat opnieuw zien hoe dringend het is om actie te ondernemen tegen klimaatverandering. Op individueel niveau: door minder vlees te eten, het openbaar vervoer of de fiets te pakken naar het werk, het huis te isoleren en, niet in de laatste plaats, minder te vliegen. De rijen op Schiphol deze zomer lieten niet alleen zien dat er een probleem is met het vinden met personeel, maar ook hoe normaal het nog is om voor een vakantie naar het verre (of minder verre) buitenland te vliegen.

Ook regeringen zouden meer moeten doen om duidelijk te maken dat er een klimaatcrisis gaande is. Niet alleen door corona, ook door hitte en droogte vallen er doden, waarschuwen wetenschappers steeds opnieuw. Direct en indirect, bijvoorbeeld door de voedselzekerheid die onder druk komt te staan, vooral in armere delen van de wereld. Na de talloze aansporingen om in de elleboog te niezen, zou een simpele oproep klimaatbewuster te leven, liefst van de premier zelf, absoluut op zijn plaats zijn – en niet pas als het seizoen waarin klimaatverandering zich van zijn ergste kant laat zien alweer voorbij is.