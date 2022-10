Een flinke hoop flessen voor een afvalcontainer in Amsterdam. Beeld Joris van Gennip

Theatergroep Dronken Mensen gooit de beuk erin. Ze willen niet braaf zijn, niet politiek correct. Laat de lelijke kant van de mens maar zien. Ze houden niet zo van keurig. Dat is natuurlijk prima en als dit soort theater mij niet aanstaat dan ga ik gewoon niet kijken.

Maar als in de kop boven dit stuk staat: ‘Ons theater moet de aantrekkingskracht van een dronken nacht hebben’, en je je groep Dronken Mensen noemt gaan bij mij mijn haren toch rechtop staan. Ik vind het weerzinwekkend.

Een dronken nacht is namelijk helemaal niet aantrekkelijk en wat er gebeurt met mensen als je er alcohol in giet ook niet. Dronken mensen veroorzaken vooral veel leed bij onschuldige mensen. Ze gaan dronken achter het stuur zitten en rijden mensen dood, ze verwaarlozen hun kinderen, mishandelen en slaan mensen dood, misdragen zich bij sportevenementenen en belanden ook zelf in het ziekenhuis alwaar zij een schaars ic-bed bezet houden.

De naam Dronken Mensen vind ik dus volkomen misplaatst, ook als je geen braaf theater wil maken. Dronken nachten hebben op mij allang hun aantrekkingskracht verloren. De ellende die het veroorzaakt belast de zorg bovenmatig. Verzin dus maar een andere naam en stop met het goedpraten van dronkenschap.

Tecla Boonstra, endoscopieverpleegkundige MDL Amsterdam UMC, Amsterdam

Algemeen belang

Terwijl de koeien en varkens onbekommerd door blijven poepen en piesen, lijkt team RR (Remkes-Rutte) alweer druk doende zijn keutel in te trekken. Alles wat op stevig doorpakken leek, wordt nu omfloerst: de 500 ergste vervuilers aanpakken, nee liever vriendelijk vragen.

Er was een tijd dat boeren moesten wijken voor ‘het algemeen belang’, zoals voor de aanleg van gasbuizen of snelweg. Is het algemeen belang nu ondergeschikt aan het verdienmodel van de boeren en hun financiers? Hoog tijd voor herijking van dit begrip.

Peter van Ardenne, De Bilt

Groningen en Friesland

Beter dan op deze manier kan de kloof tussen stad en regio, door Johan Remkes terecht als probleem aangemerkt, niet worden geïllustreerd. In de krant van zaterdag 15 oktober zijn op de kaart van Nederland de provincies Groningen en Friesland omgewisseld. Dieptriest, maar het heeft ook een voordeel: Groningen is in een klap van de aardbevingsproblematiek verlost.

Floor Haanstra, Veendam

Diepgravend

De mooiste journalistieke volzin van het jaar is van Jurre van den Berg en stond in de krant van 15 oktober: ‘… hoe dacht men een bodem leeg te kunnen pompen zonder daar diepgravend onderzoek naar te doen?’

Roel Praat, Den Haag

Hersencellen

‘Stukje werkend mensenbrein groeit en rijpt uit in rattenschedel’. Dat menselijke hersencellen gedijen in ratten is nieuw. Dat hersencellen van ratten gedijen in menselijke hersenen heeft de geschiedenis al lang bewezen.

Martien Manshande, Alkmaar

Sigmund

Pierre Daanen vindt de Sigmund van 13 oktober ‘zo stereotiep’: het jongetje, stoer, het meisje, tuttig (Brieven, 14/1). Maar in de wereld van de kleine psychiater (1992 tot nu) worden deze stereotypen juist aan de kaak gesteld. Denk aan de boerka-babes.

Het lijkt erop dat ontlezing een exponent is van een groter probleem :dat ook het onvermogen om (ironische) meerlagigheid te signaleren omvat.

August Hans den Boef, Vorden

#leeseenvrouw

Gaea Schoeters roept in de Volkskrant op tot meer zichtbaarheid van vrouwen in de literatuur (Opinie, 15/11). Ze introduceert de hashtag #leeseenvrouw en vraagt aan boekenwinkels vrouwelijke auteurs een podium te geven.

Schoeters heeft dan nog niet diezelfde krant onder ogen gezien of de boekenredactie nog niet het artikel met Schoeters gelezen. In het boekenkatern veertien boekrecensies, waarvan twaalf van mannen en slechts twee van vrouwen. #leeseenvrouw

Corien Snijder, Netersel