Dromen najagen in de nagelsalon: ik vind het mooi.

Het stond een beetje verwijtend in de krant: mensen konden een bescheiden subsidie aanvragen voor om- of bijscholing, het liep storm, maar – en nu komt het – dat geld is niet gegaan naar cursussen voor nobele beroepen waar weinig werkkrachten voor zijn, zoals verpleegkundige of stukadoor, maar naar frivolere zaken. Cursussen nagelstyling met acrylgel. Wimperextensions aanbrengen. Dat werk. Uit Soest arriveerde een lezersbrief, rillend van verontwaardiging over onze overheid die ‘de wildste opleidingen cadeau doet’.

Terwijl je ook kan zeggen: fantastisch. Hoe meer opleiding, hoe meer vreugd. Nagelstyling – of populaire cursussen als businessanalytics, datavisualisatie, designthinking – typeren als ‘de wildste opleidingen’ is groteske onzin. Een mens kan er eerzame beroepen mee uitoefenen waar behoefte aan is en waar hij creativiteit en professionaliteit in kwijt kan.

De overheid hoopt dat dit scholingsbudget vooral mensen met praktische opleidingen aanzet tot het volgen van cursussen die hen verder helpen in hun loopbaan. Daarom kan elke werkende 18-plusser eens per jaar 1.000 euro vrij besteden bij een van de twintigduizend gecertificeerde opleidingen.

Dat hebben ze massaal gedaan. In de eerste ronde liep de website vast door het grote aantal belangstellenden en was de beschikbare 32 miljoen euro binnen luttele dagen op. Maandag is de tweede ronde geopend.

Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken, werd in de krant kritisch bevraagd over wimperextensions en gaf het enige goede antwoord: ‘Wimperextensions, wat je er persoonlijk ook van vindt, horen bij het werken in een schoonheidssalon. En volgens mij is het beter dat iemand in zo’n salon gaat werken dan dat hij in de bijstand zit of een baan heeft waar hij niet gelukkig van wordt.’ Overigens is er een overweldigende vraag naar professioneel aangebrachte plakwimpers, kijk maar rond.

Er is iets wonderlijks aan de hand. Wanneer een loslopende politicus suggereert dat er in het hoger onderwijs overheidsgeld gaat naar studies die ‘niet nuttig’ zijn – iets met oudheidkunde of niet-courante talen – staan de kranten bol van bozige commentaren, meestal van mensen die zelf oudheidkunde of een niet-courante taal hebben gestudeerd, waarin luid schande wordt geroepen van zulke barbaarse opvattingen. Terecht overigens: armzalig en verdoemd is de samenleving die intellectuele vorming alleen kan waarderen wanneer ze ‘nut’ oplevert.

Maar wanneer er overheidsgeld (een fooi welbeschouwd, want 1.000 euro: probeer daar maar eens een cursus van te betalen) gaat naar omscholing voor werkenden met hooguit een mbo-diploma, dan moet het allemaal ‘nut’ hebben. Moet het in dringende behoeften voorzien. Moeten ze stukadoor worden, of onderwijsondersteuner, of iets in de verpleging. We mogen laagopgeleiden geen laagopgeleiden meer noemen, want dat getuigt niet van respect, maar ze moeten wel ‘nuttig’ zijn.

Vroeger waren sommige opleidingskosten aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Daar had je alleen wat aan als je genoeg verdiende. Over de besteding van die aftrek hoorde je weinig. Nu de overheidsbijdrage is gegoten in een vorm die bereikbaar is voor weinigverdieners, komt de meetlat tevoorschijn.

Hieronder schuilt het nuffige waanidee dat er bullshitbanen zouden bestaan, een verzinsel zonder definitie (meestal betekent het: alles wat de spreker stom vindt). Terwijl elk beroep intrinsiek ‘nut’ heeft, zolang de beoefenaar er plezier uit haalt.

Dromen najagen in de nagelsalon: ik vind het mooi.