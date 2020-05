Dringt corona misdaad terug?

Misdaad tijdens coronacrisis. Beeld Raymond van der Meij

De coronacrisis is ook van grote invloed op criminaliteit en overlast. Door de anderhalvemetersamenleving is het aantal aangiften van zakkenrollen nagenoeg tot het nulpunt gedaald. Zijn er meer gunstige effecten door de maatregelen om covid-19 te temperen? Of verleggen dieven hun jachtterrein? Met de nieuwste cijfers van de politie in de hand kunt u de discussie in de onlinekroeg gaan voeren.

De misdaad lijkt inderdaad te zijn gedaald door het coronavirus. De politie registreerde in de maand april zo’n 56 duizend misdrijven – zo laag is het aantal registraties de afgelopen acht jaar niet meer geweest. In 2019 was het gemiddelde zo’n 66 duizend misdrijven per maand. De maand die het dichtstbij kwam de afgelopen jaren was februari 2018, met bijna 58 duizend misdrijven. In februari wordt er bijna altijd minder gestolen, alleen al omdat die maand korter is, maar in 2018 was het ook nog eens heel koud.

Van alle misdrijven is het zakkenrollen het meest gedaald. Het aantal meldingen bedraagt nog maar 20 procent van de normale meldingen in de maand april. Verder doet de sluiting van de cafés zich gelden, want het rijden onder invloed is ook gedaald. Door de lege winkelstraten is de winkeldiefstal afgenomen. En aangezien we niet langer de deur uitgaan voor een avondje uit, is ook het aantal meldingen van woninginbraak afgenomen. Auto’s en brommers worden minder gestolen, vermoedelijk omdat ze minder vaak op onbekende plekken staan geparkeerd.

De corona-uitbraak verdrijft niet alle misdaad. Diefstal uit garages neemt toe. En de fraudeurs winnen terrein, met bijvoorbeeld fraude op Marktplaats, skimming en phishing. De politie ziet een stijging van cybercriminaliteit in het algemeen.

Niet in alle regio’s daalt de misdaad even hard. In Noord-Brabant, waar covid-19 hard toesloeg, is de misdaad niet noemenswaardig gedaald. In het ook zwaar getroffen Limburg dan weer wel. In Groningen, waar de corona-uitbraak beperkt bleef, daalde de misdaad aanzienlijk.

De coronacrisis heeft een ander neveneffect. Doordat we allemaal thuisblijven, neemt de overlast in de woonomgeving toe. Terwijl de overlast door de horeca logischerwijs is verdwenen, ergeren we ons meer aan rondhangende jeugd. Het aantal overlastmeldingen over jongeren nam flink toe. In heel Nederland werd de politie maar 44 keer gebeld over geluidshinder door de horeca, waar in april vorig jaar nog 377 keer werd gebeld. Welke 44 kroegen open waren, vertelt de politie er niet bij.

In Groningen en Friesland nam het aantal meldingen van drugsoverlast met zo’n 20 procent af ten opzichte van april vorig jaar. In de rest van het land stoorden mensen zich juist meer aan drugsgebruik, vooral in Noord-Brabant. Daar werden 579 meldingen gedaan, normaal zijn het er zo’n 460 per maand.

Als u ten slotte nog een grap wilt maken tijdens het skypen, vertel dan dat verhaal over de zakkenrollers in Zeist en Lelystad. Zij wisten tijdens de coronacrisis harder toe te slaan dan de maand ervoor. In Zeist was er zelfs sprake van een verdubbeling! Kunt u er daarna bij vertellen dat het gaat om een stijging van 1 naar 2, respectievelijk van 2 naar 3 gevallen per maand.