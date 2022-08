Drie bekende gezichten gaan columnist Sheila Sitalsing vervangen

‘Ik vind de columns van Julien Althuisius wel zo’n traktatie dat ik hoop dat jullie-van-de-Volkskrant ‘m na de zomer ergens een vaste plek geven’, schreef een lezer.

Een ander was erg enthousiast over Ibtihal Jadib: ‘Kunnen jullie haar niet houden als vaste columnist? Ik hou van haar lichte toon en vaak verrassende inzichten!’

Omdat columnisten ook op vakantie gaan, treedt in de zomer elk jaar een heel leger vervangers aan. Dat zijn vaak bekenden die al een column hebben en er in de zomer een paar extra schrijven, maar het is ook het ideale moment om nieuw talent een kans te geven. Dit jaar stond schrijver Lisa Weeda bijvoorbeeld twee weken op pagina 2, debuteerde Simone Atagana Bekono als columnist bij de Volkskrant in het Zomermagazine en verving Julien Althuisius de hele zomer Aaf Brandt Corstius.

Veel van onze columnisten hebben we in de zomer ontdekt. Thomas van Luyn begon als zomercolumnist, Sheila Sitalsing, die onlangs na ruim 11 jaar afscheid nam als vaste columnist op pagina 2, brak in 2010 door met een zomercolumn uit Suriname, waar ze toen woonde.

Het was niet eenvoudig een opvolger voor Sheila Sitalsing te vinden. Net als Bert Wagendorp wordt ze niet opgevolgd door een columnist maar door een drievrouwschap. We hebben gekozen voor vrouwen die middenin de samenleving staan, die niet alleen van de zijlijn beschouwen maar ook meedoen. Ibtihal Jadib, jurist en plaatsvervangend rechter van beroep, zal de dinsdag voor haar rekening nemen. U kent haar van haar zomercolumn , maar ook van de persoonlijke column die ze jarenlang voor het Magazine schreef.

Marcia Luyten kunt u voortaan elke week op donderdag lezen. Ze heeft een brede en ook internationale journalistieke ervaring, heeft een prachtig boek geschreven over de schade die de sluiting van de mijnen in Limburg aanrichtte en schreef daarnaast een biografie van Koningin Máxima. Ze staat nu al met een column op de opiniepagina’s en schrijft daarin vaak over de opwarming van de aarde.

Op zaterdag treft u Merel van Vroonhoven aan op pagina 2. Door de combinatie van haar werk in het onderwijs en haar ervaring als bestuurder, is ze niet alleen zeer geëngageerd, maar heeft ze ook een unieke en doorleefde kijk op alles wat er misgaat in bestuurlijk Nederland en op de maatschappelijke krachten die ten goede werken.