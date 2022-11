Dreigt het Verenigd Koninkrijk de vieze man van Europa te worden?

Betogers tijdens de National Rejoin March in Londen. Zij willen dat het Verenigd Koninkrijk terugkeert in de Europese Unie. Beeld Getty Images

Op de dag dat Rishi Sunak als nieuwe Britse premier 10 Downing Street introk, trad Jacob Rees-Mogg op een voor hem kenmerkende manier af: met een handgeschreven brief waar geen datum boven stond, maar ‘St Crispin’s Day’. Het was een zegen voor journalisten, die het doktershandschrift van de ‘Eerbiedwaardige Afgevaardigde van de 19de eeuw’ enthousiast ontcijferden en uitlegden dat Sint Crispijn de beschermheilige is van de schoenmakers. Uiteraard waren er verwijzingen naar de opzwepende toespraak die William Shakespeare Hendrik V liet uitspreken aan de vooravond van de Slag bij Azincourt in 1415.

Minder aandacht was er voor de laatste daad van ‘The Mogg’ bij het neerleggen van zijn ministerschap op Economische Zaken. Hij introduceerde een wetsvoorstel om

2.400 Brusselse wetten ongeldig te verklaren. Dat lijkt de laatste grote knal op het Brexit-slagveld te zijn. Immers, brexiteers bekruipt het gevoel dat met de val van Boris Johnson en Liz Truss, en die van Rees-Mogg, een einde is gekomen aan de Brexit-revolutie. In The Daily Telegraph schreef commentator Tim Stanley dat de gevestigde orde nu orde op zaken gaat stellen. ‘Net als in het Frankrijk van 1799 zijn de elites na de Revolutie weer aan de macht gekomen.’

Onrust

Het schrappen van Europese wetten heeft tot onrust geleid in Conservatieve kringen. Stanley Johnson, de vader van Boris, is onder het devies ‘Kill the Bill’ een tegenoffensief begonnen. Schrijvend voor de links-liberale Independent wees Johnson dat het schrappen van 700 Europese milieuwettten negatieve gevolgen zal hebben voor het milieu op het eiland. Het gevaar is volgens hem niet alleen dat het Verenigd Koninkrijk de vieze man van Europa wordt, maar dat het verlaten van het gelijke speelveld de handel met de Europese lidstaten zal bemoeilijken.

Het doet hem pijn, omdat hij jarenlang als milieuambtenaar in Brussel heeft gewerkt. ‘Een van momenten in mijn leven waarop ik heel trots ben’, meldt hij, ‘was toen ik in 2015 een medaille kreeg van de Koninklijke Vogelbescherming voor mijn aandeel in de EU-Habitatrichtlijnen.’ De 82-jarige Johnson heeft het zelfs over een ‘Tory-oorlog tegen de natuur’, met als voornaamste vijand een man ‘die een dubbelknoops pak draagt, onberispelijk Engels spreek, onfeilbaar beleefd is en er bekend om staat dat hij op zijn 53ste nog steeds over een nanny beschikt.’ Ofwel: Rees-Mogg.

Klimaattop

Tegenover The Times sprak de oude Johnson de hoop uit dat zijn zoon de komende weken naar de klimaattop in Sharm-el-Sheikh gaat. Geruchten over zo’n missie heeft tot paniek geleid op 10 Downing Street. Sunak zelf had immers gezegd te druk te zijn met het genezen van de Britse economie om af te reizen naar de badplaats aan de Rode Zee. Nadat het nieuws over de reisplannen van de oud–premier bekend was geworden, liet

10 Downing Street weten dat de razend drukke Sunak misschien toch een gaatje weet te vinden in zijn agenda.

Ondertussen wil Sunak, zo meldde The Guardian, de wet van Rees-Mogg traineren. Opvallend, want de nieuwe premier had tijdens de campagne voor het leiderschap van de Conservatieven een video verspreid waarop te zien is hoe hij Europese wetten door een papierversnipperaar haalt. Rechtse media willen af van die Brusselse bemoeienis. In een artikel over het lozen van rioolwater bij de idyllische kust van Cornwall citeerde The Daily Mail de Conservatieve politicus Michael Take die deze gang van zaken bejubelde als een positief gevolg van Brexit.

De desbetreffende journalist had niet door dat ‘Michael Take’ een parodie is. ‘Take the Mickey’ betekent in het Engels iemand voor schut zetten…

Patrick van IJzendoorn is correspondent in het Verenigd Koninkrijk.