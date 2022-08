Draconische maatregelen zijn nodig om bestaanszekerheid van Nederlanders deze winter te borgen

Het is de vraag die mij steeds weer bekruipt. Hoe dan? Hoe gaan wij, gewone mensen, deze winter overleven? Ik heb het niet alleen over de laagste inkomens, die nu al kopje onder gaan.

Een nieuw energiecontract is 4.000 euro duurder dan het oude. Maandtermijnen stijgen niet zelden van 175 naar bijna 600 euro. De inflatie staat nu op 11 procent. Aangezien burgers al jaren een forse huur en hypotheek betalen, betekent dit simpelweg dieprode cijfers in het modale huishoudboekje.

Zicht op de armoede in een willekeurige essentiële beroepsgroep geeft een enquête van het Tijdschrift voor Verzorgenden, vakblad voor verzorgenden die in de thuis- of verpleeghuiszorg werken. Vier op de tien verzorgenden (41 procent) zeggen geldzorgen te hebben. ‘Ik word er depressief van’, reageert een verzorgende, ‘werken en niks overhouden. Ik werk alleen maar om te overleven.’

‘Ieder dubbeltje twee keer omdraaien, ’s avonds één lampje aan om kosten te besparen, geen verwarming aan, geen uitjes of vakantie, een broodje als avondmaal, kleding kopen bij de kringloop… Het is een greep uit de reacties van verzorgenden die aangeven moeite te hebben om rond te komen.’

Thermostaat lager

Een besef van urgentie lijkt vooralsnog te ontbreken bij het kabinet. Het lijkt te worden afgedaan met: thermostaat lager, trui aan, korter douchen. Een gotspe. In een normale winter – laat staan een barre – betaal je alsnog honderden euro’s meer per maand dan vorig jaar, al zet je de thermostaat op 15 graden.

Wie nu nog moet isoleren is bovendien niet voor de eerste nachtvorst klaar. Isolatiebedrijven hebben inmiddels maandenlange wachtlijsten. Een steeds grotere groep huiseigenaren zit overigens klem tussen de stijgende energienota en de verduurzamingskosten, aldus Vereniging Eigen Huis.

De angst is dat energiearmoede op verschillende plekken in Europa tot grote maatschappelijke onrust zal leiden. Duitse media waarschuwen voor een ‘Wutwinter’ en vrezen dat vooral de rechts-populisten munt zullen slaan uit de woede en wanhoop. Ik vrees dat dat ook hier een probleem kan worden. Het al wijdverbreide anti-overheidssentiment zal alleen maar toenemen als mensen letterlijk in de kou staan.

Burgerlijke ongehoorzaamheid

In het Verenigd Koninkrijk is de Don’t Pay-campagne begonnen. Vanaf 1 oktober betalen tienduizenden Britten geen energierekening meer. Uit burgerlijke ongehoorzaamheid of omdat ze het überhaupt niet meer kunnen. Een vrij ontwrichtende actie die nu momentum vergaart en één miljoen Britten wil bereiken. Eenderde van de Britse huishoudens kampt met energiearmoede, meldde CNN.

Intussen gaat het de multinationals, ook de grote vervuilers en energiereuzen, bijzonder voor de wind. Onder meer Shell en Unilever zagen de winsten over het afgelopen kwartaal tot recordhoogte stijgen. Ook de winst van Eneco steeg in 2021 tot 209 miljoen euro.

Shell is het extreemste geval. Onder de streep kwam de winst de afgelopen drie maanden uit op 18 miljard dollar. De hoge prijzen noemt bestuursvoorzitter Ben van Beurden een ‘wereldwijd fenomeen’ waar Shell niet veel aan kan doen. Aan het verdienen van geld hangt wel een verantwoordelijkheid, zegt hij. Men belooft miljarden in duurzame energie te steken. Het maakt wat cynisch. Naast de uitstoot van bijna 7 megaton per jaar in Nederland heeft het bedrijf internationaal tientallen rechtszaken lopen vanwege corruptie en vervuiling. Shell is al bijna zestig jaar op de hoogte van de schadelijke gevolgen van hun producten voor de opwarming van de aarde, stelt Greenpeace.

Immoreel

Het is tijd voor hard overheidsingrijpen. Terecht stelt VN-topman António Guterres dat het immoreel is dat olie- en gasbedrijven recordwinsten maken over de rug van de armsten en ten koste van het milieu. Hij stelt dat ‘excessieve winsten’ van olie- en gasbedrijven immoreel zijn en dat overheden overwinsten fors moeten belasten en besteden aan kwetsbaren.

Een aantal Europese landen heeft inmiddels pijlsnel een windfall- of ‘bofbelasting’ op de megawinsten van energiebedrijven ingevoerd: een tijdelijke of eenmalige extra heffing om overwinsten af te romen. Onder meer het Verenigd Koninkrijk (Shell valt daar onder het windfall-regime), Roemenië, Slowakije, Bulgarije en Hongarije. Spanje kwam met een ‘regulerende maatregel’ met vergelijkbaar effect. Nederland doet niets. ‘Het duurt twee jaar voordat de belastingregels aangepast zijn’, aldus staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën).

Absurd. Er zijn draconische maatregelen nodig om de bestaanszekerheid van misschien wel miljoenen Nederlanders deze winter te borgen. Het kan niet zo zijn dat de burger en niet het bedrijfsleven de rekening van de torenhoge energie- en grondstofprijzen betaalt.

Harriet Duurvoort is publicist. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Danka Stuijver.