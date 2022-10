Dr. Simi is uitgegroeid tot een hype in de Mexicaanse concertscene

Pinche Peach en Juan Brujo van de Amerikaanse metalband Brujeria bekijken een knuffel van Dr. Simi die op het podium is gegooid. Beeld Getty Images

Wie in Mexico een pijnstiller nodig heeft, komt al snel uit bij Farmacias Similares, een apotheek die op de meeste straathoeken is te vinden. De keten werd groot met betaalbare patentloze medicijnen. ‘Hetzelfde maar dan goedkoper’, luidt de slogan. Het uithangbord van Farmacias Similares is Dr. Simi, de saaiste mascotte die je maar kan verzinnen: een wit stripfiguur in een wit pak met een bol hoofd met witte snor en witte wenkbrauwen. Een soort Semafoor uit de tekenfilm Dommel, maar dan van al het leven ontdaan.

Toch is Dr. Simi al maanden een hit in de Mexicaanse (sociale) media. De knuffelvariant van het stripfiguurtje, een stoffen popje van ongeveer twee handen groot, is viraal gegaan. Niet omdat Dr. Simi zo aaibaar is, maar omdat in korte tijd het gooien van het knuffeltje naar je favoriete artiest is uitgegroeid tot een niet meer weg te denken traditie uit de Mexicaanse concertscene.

Dagblad Milenio legde onlangs uit hoe het zover heeft kunnen komen: de 20-jarige Avril Christelle uit Texcoco, even ten noorden van Mexico-Stad, bezocht in november vorig jaar het festival Corona Capital. Vooraf aan het evenement ging ze langs de apotheek voor handgel én een mini-Dr. Simi, waar zij om onduidelijke redenen wel aardigheid in zag. Die avond belandde de kalende apotheker in de armen van een stralende Aurora, singer-songwriter uit Noorwegen. Mobieltjes legden het tafereel vast, een hype was geboren.

Daar begon het, maar de afgelopen maanden kwam het Dr. Simi-gooien pas echt goed op gang. ‘Het regent Dr. Simi’s voor Rosalia, een nieuw record’, kopte krant El Universal in augustus. Tijdens haar Motomami-tour deed de Spaanse zangeres de Mexicaanse stad Monterrey aan. Die avond plaatste ze op Instagram een foto met een stuk of twintig Dr. Simi’s.

Vorige maand meldde nieuwssite La Razón dat rockband Iron Maiden Dr. Simi had laten ‘zingen’. Frontman Bruce Dickinson duwde tijdens een concert het popje tegen de microfoon.

Dr. Simi was overal: The Strokes, Lady Gaga, The Killers, Franz Ferdinand. De rondbuikige apotheker werd zelfs gefotografeerd in de knuffel- en bloemenzee voor Buckingham Palace. En afgelopen weekend in Mexico-Stad zat de knuffel onder de schouderband van Rammstein-gitarist Richard Kruspe.

Waar internationale artiesten de knuffeltjes warm ontvingen als liefdesbetuigingen van hun fans, werd het popje door zangers van eigen bodem minder gewaardeerd. Artiesten Alejandro Fernandez en Pepe Madero trapten de knuffels terug het publiek in. Ruben Albarrán van de beroemde Mexicaanse band Cafe Tacvba onthoofdde Dr. Simi tijdens een concert in België. ‘Bedankt voor het gebaar’, zei hij. ‘Maar ik moet bekennen dat ik Dr. Simi haat.’

In een column op de site van het Spaanse El País herinnert de Mexicaanse schrijver Antonio Ortuño de lezer aan de echte Dr. Simi: miljonair Víctor González Torres, de omstreden eigenaar van Farmacias Similares. De medicijnketen beweert er te zijn voor Mexico’s armste gezinnen, schrijft Ortuño, maar de motieven van diens rijke topman zouden minder nobel zijn. ‘Hij krijgt het verwijt misbruik te maken van de behoeftes van een arme bevolking tegenover peperdure private zorg en haperende publieke zorg.’

Hoe het ook zij, Víctor ‘Dr. Simi’ González slaagt er met gewiekste campagnes telkens weer in om zijn apotheken onder de aandacht te brengen, van een mislukte presidentscampagne in 2006 tot het huidige internationale succes van de Simi-knuffel. Schrijver Ortuño wijst op een ander figuurtje dat sterke gelijkenissen vertoont met Dr. Simi: Rich Uncle Pennybags, het mannetje van Monopoly.